Milionarul convins de Gică Hagi să investească la Farul a rupt tăcerea: "Nu îmi place fotbalul". Câţi bani va plăti - Antena Sport

Milionarul convins de Gică Hagi să investească la Farul a rupt tăcerea. Daniel Moraru este gata să îşi bage banii la echipa din Constanţa, chiar dacă nu este un fan al fotbalului. Omul de afaceri a recunoscut cum a fost convins de Hagi.

Supranumit „Regele Exporturilor”, Moraru este în negocieri avansate pentru a deveni acţionar minoritar la Farul. El ar urma să preia un pachet de 10% din acţiuni pentru mai mult de un milion de euro.

Daniel Moraru a precizat că un rol important în luarea deciziei l-a avut academia pe care o are Gică Hagi.

„Cu Gică Hagi mă știu de mai multă vreme. Suntem din același oraș. Suntem în discuții pentru 10% din acțiuni și vor fi și alți acționari tot cu pachete de 10%. Acționarii vor fi localnici. Mie nu îmi place fotbalul. Am dat de zece ori în viață cu piciorul în minge. Pur și simplu cred în Gică Hagi, cred în ce a făcut pentru Constanța. E important și faptul că are curaj să investească în continuare, are 800 de copii pe care îi îndrumă în cadrul clubului și al academiei și asta înseamă foarte mult.

Am ajuns în această postură dintr-o discuție în alta am ajuns în a mă implica ca și investitor. Nu a fost o chestiune premeditată. Eu nu am știut că el are 800 de copii pe care îi pregătește. Peste două treimi din acești copii îi pregătește pro bono. Asta pentru mine înseamnă foarte mult. Sunt și alți oameni care în urma analizei vor dori să investească în Farul, nu ca și investitori strategici ci pur și simplu ca novice așa cum sunt și eu„, a declarat Daniel Moraru pentru cancan.ro.