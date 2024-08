"Nu sunt miliardarul numărul 1 din România!" Gică Hagi, un nou discurs manifest: "M-am născut să câştig, nu să exist!" - Antena Sport

Gică Hagi a avut un nou discurs manifest despre situaţia de la Farul. Gică Hagi a făcut din nou apel la posibili investitori care să vină la echipă.

Hagi a mai spus că nu mai vrea să fie acţionarul majoritar şi vrea să deţină doar 10 la sută din acţiuni. Mai mult, Hagi a cerut să se urgenteze construirea unui stadion nou în Constanţa.

Gică Hagi, un nou discurs manifest

„(N.r. Despre stadion) Cel mai bine îl întrebați pe Gică Popescu! E președintele de la Farul, știe cel mai bine ce s-a discutat. Ori să dea un comunicat…din ce știu eu, 100% se va face, din septembrie încep lucrările. E chestiune de ultime detalii. Primul stadion va fi cel de la Constanța, noi vom primi aprobarea primară, am depus primii. Dar întrebați-l pe el, am încredere totală că se va face. Sper cât mai repede, d-asta am și demolat stadionul. Trebuia să începem acum un an. Sper să vină lucrurile, orice oraș mare are nevoie de un stadion nou. Asta aduce oameni la stadion, aduce bani.

(N.r. Despre cedarea acțiunilor) Trebuie să vină oameni cu bani, eu acționar la Farul voi rămâne, cu 10 procente. Dar nu mai vreau să fiu acționarul majoritar, nu sunt miliardarul număr 1 din România. Să ții un club de fotbal, la pretențiile pe care le vrea Hagi, e greu! Hagi s-a născut să câștige, nu să existe. Cât sunt eu, trebuie să se gândească toți la asta, e Hagi pe bancă, câștigăm tot! Cu salarii mici, așa de ușor se trece peste tot. Minunea nu există, ea vine dacă știi să lucrezi. Minunea care s-a întâmplat la Farul…din când în când”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

Răspunsul dat imediat de Gică Hagi, după ce fiul lui a apărut pe lista Rapidului

Gică Hagi a oferit imediat răspunsul, atunci când a fost întrebat dacă Ianis Hagi are oferte din Liga 1. „Regele” a transmis un mesaj ferm despre situația fiului său. Ianis Hagi a ajuns la echipa a doua de la Rangers, după revenirea din împrumutul la Alaves. La conferința de prezentare a lui Marius Șumudică la Rapid, Dan Șucu a confirmat interesul pentru internaționalul român.