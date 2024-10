Mircea Rednic a făcut "prăpăd" după înfrângerea cu Sepsi: "Poate cei la la VAR erau la ţigară sau la ceai!" - Antena Sport

Mircea Rednic a făcut „prăpăd” după înfrângerea cu Sepsi. Antrenorul celor de la UTA a acuzat şi arbitrajul. Sepsi s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Cosmin Matei.

Mircea Rednis a cerut penalty în minutul 19, după un duel dintre Ninaj şi Costache în careul covăsnenilor. Rednic i-a ironizat pe cei de la VAR pentru că nu au intervenit la acea fază.

”În primul rând, noi n-am mers. E diferență mare față de ce am jucat ultimele două meciuri. Am intrat pe vârfuri, cu frică. La pauză trebuia să schimb vreo 5-6 jucători. Multe mingi la întâmplare. Nu am întâlnit o echipă wow, să zici că au prins presiune pe noi.

În a doua repriză am fost mai periculoși. Am prins și un portar în formă. Eu fac o analiză legată de echipa mea, iar astăzi, un egal cu șansă puteam să obținem. Nu mi-a plăcut felul în care ne-am comportat.

Când am pregătit jocul și știam că nu trebuie lăsat liber (n.r.-Cosmin Matei), iar noi am luat gol din aut… El nu are voie să dea la poartă nestingherit de acolo. Îi felicit, au insistat mai mult.