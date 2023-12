Mircea Rednic s-a năpustit asupra fotbaliştilor pe care el i-a adus: "E vorba de calitatea jucătorilor" - Antena Sport

Reclamă

Am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. E vorba și despre calitatea jucătorilor din atac, s-au precipitat, au greșit, s-au grăbit și am primit gol din fază fixă.

Repriza a doua a fost arbitrată total diferit, probabil pentru că nu a dat penalty la Gheorghiță în prima parte. Eu spun că un rezultat de egalitate era echitabil.

Reclamă

Când a ieșit Luckassen s-a rupt jocul, nu am mai reușit să punem presiune pe adversari și nu am reușit să marcăm. Ei au înscris dintr-o fază fixă.

Noi ne-am înghesuit în zonă centrală și i-am lăsat liberi, mult prea liberi. E valoarea campionatului nostru, nu poți să spui că o echipă iese din tipar, echipele mari cu pretenții, cu bugete mari, nu reușesc să se detașeze.

Până la urmă, clasamentul, așa cum arată el, reflectă și valoarea tuturor echipelor din campionat, nu poți spune despre una că a ieșit mult în evidență”, a declarat Mircea Rednic pentru digisport.ro după Poli Iaşi – UTA 1-0.

Reclamă

Poli Iași – UTA Arad 1-0. Harrison a marcat un nou gol pentru ieşeni Poli Iași – UTA Arad 1-0 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 19 a sezonului de Liga 1. Înainte de acest duel, moldovenii lui Leo Grozavu erau pe locul 13 în campionat, cu 19 puncte. De cealaltă parte, „textiliștii” erau pe locul al 11-lea, cu 22 de puncte, la 4 puncte de primul loc care duce în play-off, care era ocupat de U Cluj. POLI IAŞI: S. Lung Jr. – Martac, F. Ilie, Katanec (S. Buş 70), R. Ispas – Jatoba (Tincu 90+4), Marchioni – A. Gheorghiţă (Stefanovici 70), A. Roman (R. Ion 90+4), Luis Phelipe (C. Itu 90) – Harrison. ANTRENOR: Leo Grozavu UTA ARAD: Fl. Iacob – Căpuşă, Conte, Benga, Aly Abeid – Cr. Mihai, Carp (R. Pop 88), Fabry (M. Freitas 58) – Micovschi, Luckassen (Cooper 11), Omondi. ANTRENOR: Mircea Rednic Cartonaşe galbene: F. Ilie 17, Katanec 67 / M. Freitas 74, Micovschi 78, Mircea Rednic 80 Arbitru: Marcel Bîrsan – Ovidiu Artene, Vladimir Urzică – Andrei Antonie Arbitri VAR: Horaţiu Mircea Feşnic – Doru Claudiu Lucaciu Reclamă

Observator: Liviu Ciubotariu

Poli Iaşi a ieşit din „zona roşie”

În ultima etapă a Ligii 1, Poli Iași fusese învinsă de campioana României, Farul Constanța, cu scorul de 3-2. De cealaltă parte, arădenii lui Mircea Rednic au înregistrat o remiză, în Cupa României, în meciul cu FC Voluntari. Partida respectivă s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Ultima întâlnire directă dintre cele două echipe avusese loc în luna august a acestui an. La momentul respectiv, cei de la UTA au câștigat duelul, care s-a jucat la Arad, cu scorul de 1-0.

În urma acestei victorii, Poli Iaşi a urcat pe locul 11 în clasament, depăşind-o pe adversara de astăzi, UTA, care are acelaşi număr de puncte. UTA e acum pe locul 12 în Liga 1.