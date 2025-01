Mirel Rădoi l-a convins pe Mihai Rotaru să îi accepte fiul în staff-ul de la Universitatea Craiova! Şi patronul a impus un om - Antena Sport

Mirel Rădoi va fi prezentat miercuri, 29 ianuarie, la clubul lui Mihai Rotaru.

Costel Gâlcă, prima reacţie după ce a fost dat demis de Universitatea Craiova

Costel Gâlcă a dezvăluit că va primi în rate clauza de reziliere pe care o avea cu Universitatea Craiova. Antrenorul de 52 de ani a acceptat să îşi reducă pretenţiile de la 500.000 de euro la 360.000 de euro.

De asemenea, Gâlcă este de părere că echipa arată din ce în ce mai bine şi le cere celor din jurul echipei să fie mult mai pozitivi în ceea ce priveşte Universitatea Craiova:

„Le doresc succes, dar eu cred că puteam să facem mai mult. Rezultatele vorbesc. Noi am suferit mult că nu am produs fotbal, dar nu am marcat. Dacă nu marchezi şi nu ai puncte, e complicat să rezişti. Şi aşa puteam să rămân în continuare, dar ştiţi cum e. Până la urmă am ajuns la o înţelegere.

Nu plec cu un gust amar. Şi în momentul acesta, echipa arăta din ce în ce mai bine, dar depinzi de gol, depinzi de victorii. Regret este, dar le spun celor din jurul clubului să fie pozitivi, să creadă în echipă. Nu mă includ pe mine, dar am lucrat până astăzi aici şi sunt prea negativi.

A fost pe cale amiabilă. Iau ca la bancă, pentru că nu pot să plătească şi ştiu şi am înţeles. E ok. A făcut şi clubul un efort, am făcut şi eu un efort şi am acceptat să iau pe mai mulţi ani”, a declarat Costel Gâlcă.