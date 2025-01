Costel Gâlcă, prima reacţie după ce a fost dat demis de Universitatea Craiova! Înţelegerea la care a ajuns cu Mihai Rotaru: "Am făcut un efort" - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost demis de Universitatea Craiova şi va fi înlocuit pe banca tehnică a echipei de Mirel Rădoi, cel care revine pe banca oltenilor.

Înfrângerea suferită de Craiova în meciul din Giuleşti, cu Rapid, a fost decisivă în privinţa viitorului lui Costel Gâlcă la echipă. În cele din urmă, antrenorul a ajuns la o înţelegere cu Mihai Rotaru.

Costel Gâlcă a acceptat să primească în rate clauza de reziliere pe care o avea la Universitatea Craiova

Costel Gâlcă a dezvăluit că va primi în rate clauza de reziliere pe care o avea cu Universitatea Craiova. Antrenorul de 52 de ani a spus că a înţeles situaţia în care se află clubul şi că a ajuns la o înţelegere cu conducerea clubului să nu primească toţi banii deodată.

De asemenea, Gâlcă este de părere că echipa arată din ce în ce mai bine şi le cere celor din jurul echipei să fie mult mai pozitivi în ceea ce priveşte Universitatea Craiova:

„Le doresc succes, dar eu cred că puteam să facem mai mult. Rezultatele vorbesc. Noi am suferit mult că nu am produs fotbal, dar nu am marcat. Dacă nu marchezi şi nu ai puncte, e complicat să rezişti. Şi aşa puteam să rămân în continuare, dar ştiţi cum e. Până la urmă am ajuns la o înţelegere.