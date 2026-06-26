Misiune infernală pentru Nuno Campos în startul primului sezon la Dinamo! “Câinii”, program plin de derby-uri!

Etapa 7 (29-30 august): Corvinul – Dinamo

Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB

Etapa 9 (12-13 septembrie): Csikszereda – Dinamo

Etapa 10 (19-20 septembrie): Dinamo – Farul

Etapa 11 (10-11 octombrie): Sepsi – Dinamo

Etapa 12 (17-18 octombrie): Dinamo – FC Botoșani

Etapa 13 (24-25 octombrie): CFR Cluj – Dinamo

Etapa 14 (31 octombrie – 1 noiembrie): Dinamo – UTA Arad

Etapa 15 (7-8 noiembrie): FC Argeș – Dinamo

Derby-ul Dinamo – FCSB, din etapa a 8-a, se va disputa pe Arena Naţională. Dinamo a avut un bilanţ pozitiv în sezonul regular cu marea rivală, FCSB, învingând-o cu 4-3 în tur şi remizând, 0-0, în retur, dar a primit o lovitură devastatoare în finala barajului pentru Conference League. FCSB a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, în condiţiile în care barajul s-a disputat pe terenul “câinilor”. Acea partidă s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf, cea mai mică arenă din Capitală.

Dinamo l-a prezentat oficial, recent, pe fundaşul central spaniol Martin Pascual (26 de ani), venit de la Mirandes, formaţie care se află în al doilea eşalon al fotbalului iberic. “Câinii” i-au mai adus în această vară pe tinerii Ianis Doană, Răzvan Radu și Adriano Manole.

Dinamo ar urma să îl aducă şi pe portarul marocan Alla Bellaarocuh (24 de ani), care va veni sub formă de împrumut de la Braga. “Câinii” ar urma să aibă şi o opţiune de transfer definitiv, pentru 500.000 de euro.