Misiune infernală pentru Nuno Campos în startul primului sezon la Dinamo! “Câinii”, program plin de derby-uri!

Dinamo a avut ghinion la tragerea la sorţi a programului noului sezon al Ligii 1. În primele 8 etape, Dinamo va juca împotriva campioanei Universitatea Craiova, a Rapidului, a lui U Cluj şi a lui FCSB.
În primele 8 etape, singurul meci, teoretic, mai uşor pentru “câini” ar fi cel din prima etapă, contra Petrolului. Şi acest meci Dinamo îl va disputa în deplasare.
Programul lui Dinamo în turul sezonului 2026-2027 din Liga 1
Etapa 1 (18-19 iulie): Petrolul – Dinamo
Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo – Universitatea Craiova
Etapa 3 (1-2 august): Oțelul – Dinamo
Etapa 4 (8-9 august): Dinamo – FC Voluntari
Etapa 5 (15-16 august): Rapid – Dinamo
Etapa 6 (22-23 august): Dinamo – U Cluj
Etapa 7 (29-30 august): Corvinul – Dinamo
Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB
Etapa 9 (12-13 septembrie): Csikszereda – Dinamo
Etapa 10 (19-20 septembrie): Dinamo – Farul
Etapa 11 (10-11 octombrie): Sepsi – Dinamo
Etapa 12 (17-18 octombrie): Dinamo – FC Botoșani
Etapa 13 (24-25 octombrie): CFR Cluj – Dinamo
Etapa 14 (31 octombrie – 1 noiembrie): Dinamo – UTA Arad
Etapa 15 (7-8 noiembrie): FC Argeș – Dinamo
Derby-ul Dinamo – FCSB, din etapa a 8-a, se va disputa pe Arena Naţională. Dinamo a avut un bilanţ pozitiv în sezonul regular cu marea rivală, FCSB, învingând-o cu 4-3 în tur şi remizând, 0-0, în retur, dar a primit o lovitură devastatoare în finala barajului pentru Conference League. FCSB a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, în condiţiile în care barajul s-a disputat pe terenul “câinilor”. Acea partidă s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf, cea mai mică arenă din Capitală.
Dinamo l-a prezentat oficial, recent, pe fundaşul central spaniol Martin Pascual (26 de ani), venit de la Mirandes, formaţie care se află în al doilea eşalon al fotbalului iberic. “Câinii” i-au mai adus în această vară pe tinerii Ianis Doană, Răzvan Radu și Adriano Manole.
Dinamo ar urma să îl aducă şi pe portarul marocan Alla Bellaarocuh (24 de ani), care va veni sub formă de împrumut de la Braga. “Câinii” ar urma să aibă şi o opţiune de transfer definitiv, pentru 500.000 de euro.
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