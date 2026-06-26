Unde se joacă derby-ul dintre Dinamo – FCSB, meci programat în etapa 8 în septembrie

Ţintarul Ligii 1 a fost stabilit astăzi, iar cel mai important meci, cel dintre Dinamo şi FCSB, urmează să se dispute în luna septembrie, în etapa cu numărul 8 a stagiunii 2026-2027.

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Cele două grupări sunt în continuare cele mai iubite din România, iar duelul este mereu unul jucat la intensitate maximă, cu orgolii uriaşe la mijloc, aşa cum s-a întâmplat şi la ultima întâlnire.

Dinamo – FCSB, din nou pe Arena Naţională

Dinamo şi FCSB au jucat barajul de calificare în cupele europene şi trupa patronată de Gigi Becali a reuşit să obţină victoria, 2-1, confruntare care nu a putut însă să se dispute pe Arena Naţională şi a fost mutată pe stadionul Arcul de Triumf. Desigur, capacitatea stadionului este una redusă şi aproximativ 7000 de suporteri au putut să vadă partida pe viu.

Trupa alb-roşie vrea să aibă un sezon mai bun şi să prindă un loc pe podium, iar derby-urile cu FCSB ar putea să se dovedească foarte importante. Prima partidă dintre cele două urmează să fie în runda cu numărul 8, pe terenul grupării antrenate de Nuno Campos, la începutul lunii septembrie.

Având loc în weekendul 5-6 septembrie, atunci confruntarea urmează să se dispute pe Arena Naţională, cel mai mare stadion al ţării. Dacă era partida programată spre finalul lunii, atunci cel mai probabil disputa era mutată din nou pe Arcul de Triumf, pentru că în weekendul 18-20 septembrie este un festival organizat pe Arena Naţională.