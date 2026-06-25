OFICIAL | Un nou transfer pentru Dinamo! Jucătorul a semnat cu formaţia antrenată de Nuno Campos

Dinamo a anunţat oficial transferul fundaşului central Martin Pascual (26 de ani). Pascual a semnat cu Dinamo pe doi ani, cu posibilitate de prelungire din partea clubului pe încă un sezon, din postura de jucător liber de contract.

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Pascual se despărţise, recent, de formaţia Mirandes, din liga a doua spaniolă. În trecut a evoluat pentru Rayo Vallecano, actuala echipă a lui Andrei Raţiu (28 de ani).

OFICIAL | Martin Pascual e jucătorul lui Dinamo! Fundaşul central a semnat pe doi ani, cu posibilitate de prelungire pe încă un sezon

“Bine ai venit, Martín Pascual!

Fundașul central spaniol în vârstă de 26 de ani sosește din postura de jucător liber de contract!

Crescut la academia celor de la Rayo Vallecano, Martín a trecut pe la toate grupele de juniori și până la nivelul primei echipe.