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OFICIAL | Un nou transfer pentru Dinamo! Jucătorul a semnat cu formaţia antrenată de Nuno Campos

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 14:59

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OFICIAL | Un nou transfer pentru Dinamo! Jucătorul a semnat cu formaţia antrenată de Nuno Campos

Martin Pascual, prezentat oficial la Dinamo / Facebook Dinamo

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Dinamo a anunţat oficial transferul fundaşului central Martin Pascual (26 de ani). Pascual a semnat cu Dinamo pe doi ani, cu posibilitate de prelungire din partea clubului pe încă un sezon, din postura de jucător liber de contract.

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Pascual se despărţise, recent, de formaţia Mirandes, din liga a doua spaniolă. În trecut a evoluat pentru Rayo Vallecano, actuala echipă a lui Andrei Raţiu (28 de ani).

OFICIAL | Martin Pascual e jucătorul lui Dinamo! Fundaşul central a semnat pe doi ani, cu posibilitate de prelungire pe încă un sezon

“Bine ai venit, Martín Pascual!

Fundașul central spaniol în vârstă de 26 de ani sosește din postura de jucător liber de contract!

Crescut la academia celor de la Rayo Vallecano, Martín a trecut pe la toate grupele de juniori și până la nivelul primei echipe.

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De-a lungul carierei sale, a evoluat pentru echipele secunde ale celor de la Villarreal și Atlético Madrid.

La nivelul ligii secunde spaniole, Martín a evoluat pentru UD Ibiza și CD Mirandés, timp în care a adunat 72 de meciuri și a oferit două pase decisive.

Înțelegerea dintre club și Martín Pascual se întinde pe o perioadă de două sezoane, până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon!

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Bine ai venit, Martín! Îți dorim mult succes în tricoul lui Dinamo și cât mai multe realizări!”, a transmis Dinamo, pe reţelele sociale.

După plecarea lui Kennedy Boateng (29 de ani), părea că Dinamo va evolua în sezonul următor cu un cuplu de fundaşi centrali în vârstă de 20 de ani, Nikita Stoinov şi Matteo Duţu. Pascual se va lupta cu cei doi pentru titularizarea în centrul apărării “câinilor”.

Adriano Manole (18 ani), Ianis Doană (18 ani) şi Răzvan Radu (20 de ani) sunt celelalte transferuri pe care le-a făcut Dinamo, până acum, în această vară.

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