"Mulţi au vorbit de 'omenie'!" Gigi Becali, ironii pentru parcursul Rapidului: "Sepsi, Mititelu şi Oţelul nu mai fac 'omenie'!" - Antena Sport

Noi jucăm ultimele două etape cu locul 5 şi locul 6. Eu vreau cu Mititelu, că nu face omenie. Nici Oţelul nu face omenie, nici Sepsi nu face. La Sepsi au demonstrat oamenii că nu fac omenie. Nu îi mai vreau pe cei de la Hermannastadt în playoff„, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Gigi Becali, prima reacţie după U Cluj – FCSB 0-0

Gigi Becali a avut o primă reacţie după U Cluj – FCSB 0-0. Patronul de la FCSB a spus că este mulţumit de prestaţia echipei sale, având în vedere problemele medicale de la echipă.

Gigi Becali a spus că 5 titulari au jucat răciţi în partida de la Cluj. Mai mult, Becali a spus că Florinel Coman a luat antibiotic timp de 5 zile.

„Deşi am avut 5 jucători bolvani, vreo 5 absenţi, am dominat jocul tot meciul. Eu sunt mulţumit. Eu sunt mulţumit de 7 puncte, nu de 8. Nu am zis că nu am nicio emoţie când sunt în faţă. Azi erau 5 jucători răciţi pe teren. A fost şi Coman, Olaru, a fost şi Tavi răcit. Şi Şut a fost răcit. Jumătate de echipă. Coman abia a intrat, nu şi-a revenit. Coman a luat 5 zile antibiotic. Băluţă nu a putut deloc. În aceste condiţii trebuie să vedem jocul nostru cu U Cluj şi jocul altor echipe„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Cum arată clasamentul Ligii 1 după U Cluj – FCSB 0-0

Cum arată clasamentul Ligii 1 după U Cluj – FCSB 0-0. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut două puncte uriaşe în deplasarea de la U Cluj, iar distanţa faţă de Rapid a scăzut la 7 puncte.

Lupta la titlu a luat foc după remiza celor de la FCSB la Cluj. Echipa lui Elias Charalamabous mai are un avans de 7 puncte faţă de Rapid şi 10 puncte faţă de CFR Cluj. 1. FCSB – 55 de puncte

2. Rapid – 48 de puncte

3. CFR Cluj – 45 de puncte

4. Farul – 40 de puncte

5. Universitatea Craiova – 39 de puncte

6. Petrolul – 35 de puncte

7. Hermannastatd – 34 de puncte

8. Universitatea Cluj – 34 de puncte

9. UTA – 34 de puncte

10. Sepsi – 33 de puncte

11. Oţelul – 31 de puncte

12. FC U Craiova – 30 de puncte

13. FC Voluntari – 27 de puncte

14. Poli Iaşi – 27 de puncte

15. Dinamo – 22 de puncte

16. FC Botoşani – 21 de puncte

