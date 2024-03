„Ne-am făcut harakiri!” Cristiano Bergodi, devastat după Universitatea Craiova - Rapid 2-1: „E inexplicabil! Frustrant!” - Antena Sport

Reclamă

„La cald e normal că sunt nervi și că toată lumea e dezamăgită. Am pierdut într-un mod incredibil. În prima repriză am jucat doar noi, am dat gol în minutul 48. Au dat un gol din offside, dar tot noi am fost la conducere în prima repriză. A fost un meci dificil pentru noi, dar și pentru ei.

La pauză am zis că se poate câștiga dacă dai gol. Ne-am făcut harakiri! Dacă dai gol și te relaxezii…. Am primit 2 goluri! Am schimbat, nu s-a întâmplat nimic. Am jucat și 11 contra 10! E inexplicabil. E frustrant.

Am pierdut un meci pe care trebuia să îl câștigăm, mai ales după golul din minutul 48. L-am pierdut din cauza comportamentului nostru. Din punct de vedere tactic sunt anumite lucruri.. îți scade uneori ritmul. Dar am luat 2 goluri din cauza relaxării, nu e alt motiv! Sunt 2 goluri într-un meci 11 contra 10!

Sunt anumiți jucători, pentru ei e Mitriță, pentru noi e Săpunaru, care e un jucător exponențial din punct de vedere al experienței. Totuși e inexplicabilă această relaxare, să primești așa 2 goluri de la un adversar în inferioritate numerică. Asta este, ce poți să faci.

Nu mi-a venit să cred! E un harakiri din partea noastră. Trebuie să strângem rândurile. A fost și meciul cu Farul, dar astăzi a trebui să câștigăm, trebuia să ieșim la joc mai mult.

Craiova e pe val acum, a câștigat și meciul acesta în inferioritate numerică. Moralul lor e foarte bun. Pentru noi e un dezastru din punct de vedere moral! Toți suntem vinovați, și eu, și jucătorii!”, a spus Cristiano Bergodi, la digisport.ro. Motivul pentru care Paul Iacob e convins că Rapid nu a ieșit din lupta la titlu Iacob a spus că Rapid a jucat mult mai bine atunci când Craiova avea 11 oameni în teren și a dezvăluit, în mod ironic, că echipa lui Cristiano Bergodi știe să joace doar 11 la 11. Totodată, acesta este de părere că giuleștenii nu au ieșit din lupta la titlu, având în vedere că situația din campionat se poate schimba în etapa următoare. „A fost un al doilea duș rece. Era mai bine dacă Houri nu lua acel roșu, noi știm să jucăm doar 11 la 11. Nu știm să gestionăm. Acel gol a venit și îmi asum toată vina pentru el, pentru primul gol. Puteam să fac mai mult. Mitriță mi-a dat mingea printre picioare, puteam să fac mai mult. Penalty-ul nu știu cine l-a făcut, dar trebuia să gestionăm omul în plus și faptul că ei au lăsat spații. Nu știu dacă soluțiile au fost problema. Cred că cei de la Craiova au făcut un meci mare. E meritul lor, pe deplin. Ne-au închis foarte bine, și noi trebuia să jucăm mult mai bine. O să încercăm să reparăm acest lucru și să ne revenim, de la meciul următor. Dacă ne uităm la statistici, Farul a avut 2-3 șuturi pe poartă și două goluri, Craiova, la fel. Asta contează, noi avem ocazii, nu marcăm și la primul atac ne luăm gol. Astăzi am pierdut contra unei echipe mult mai bune ca noi. În 11 oameni am dominat jocul, iar după ce au rămas ei în 10 nu am mai jucat bine. Nu cred că am ieșit din lupta pentru titlu. Rapid nu va ieși niciodată. Craiova joacă cu FCSB în următorul meci. Dacă bat ei și câștigăm și noi, suntem toate 3 acolo. Doamne ajută să fie așa!”, a spus Paul Iacob, conform sursei citate anterior. Reclamă

