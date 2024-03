„Noi știm să jucăm doar 11 la 11!” Motivul pentru care Paul Iacob e convins că Rapid nu a ieșit din lupta la titlu - Antena Sport

Reclamă

„A fost un al doilea duș rece. Era mai bine dacă Houri nu lua acel roșu, noi știm să jucăm doar 11 la 11. Nu știm să gestionăm. Acel gol a venit și îmi asum toată vina pentru el, pentru primul gol. Puteam să fac mai mult. Mitriță mi-a dat mingea printre picioare, puteam să fac mai mult.

Penalty-ul nu știu cine l-a făcut, dar trebuia să gestionăm omul în plus și faptul că ei au lăsat spații.

Nu știu dacă soluțiile au fost problema. Cred că cei de la Craiova au făcut un meci mare. E meritul lor, pe deplin. Ne-au închis foarte bine, și noi trebuia să jucăm mult mai bine. O să încercăm să reparăm acest lucru și să ne revenim, de la meciul următor.

Dacă ne uităm la statistici, Farul a avut 2-3 șuturi pe poartă și două goluri, Craiova, la fel. Asta contează, noi avem ocazii, nu marcăm și la primul atac ne luăm gol. Astăzi am pierdut contra unei echipe mult mai bune ca noi. În 11 oameni am dominat jocul, iar după ce au rămas ei în 10 nu am mai jucat bine.

Nu cred că am ieșit din lupta pentru titlu. Rapid nu va ieși niciodată. Craiova joacă cu FCSB în următorul meci. Dacă bat ei și câștigăm și noi, suntem toate 3 acolo. Doamne ajută să fie așa!”, a spus Paul Iacob, la digisport.ro.

Fază controversată în Universitatea Craiova – Rapid cu Istvan Kovacs la centru Fază controversată în Universitatea Craiova – Rapid cu Istvan Kovacs la centru! Înainte de eliminatrea jucătorului din tabăra gazdelor, centralul nu a văzut o fază care ar fi putut schimba soarta jocului. Totul s-a întâmplat în primele minute ale reprizei secunde, iar momentul i-a șocat pe jucătorii din echipa lui Ivaylo Petev. În minutul 50 al duelului de pe stadionul „Ion Oblemenco", Iulian Cristea a fost protagonistul unei faze controversate, în careul celor de la Rapid. După un atac al oltenilor, fundașul giuleștean și-a degajat balonul direct în mână. Jucătorii Craiovei au reacționat rapid, însă Istvan Kovacs nu a întors faza. Mai apoi, giuleștenii au pornit pe contra atac, iar Houri a fost nevoit să îl țină pe Hasani, pentru ca acțiunea oaspeților să nu devină una periculoasă. Istvan Kovacs l-a sancționat imediat pe Houri, care a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

