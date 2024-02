"Ne vedeau retrogradaţi!" Mircea Rednic s-a descătuşat după UTA - Petrolul 1-0: "Facem poză cu clasamentul" - Antena Sport

Mircea Rednic s-a descătuşat după UTA – Petrolul 1-0

Ce a declarat după meci antrenorul arădenilor Mircea Rednic s-a descătuşat după UTA – Petrolul, scor 1-0, într-un meci din etapa a 27-a din Ligii 1. „Puriul” are patru victorii şi o remiză în ultimele cinci etape şi a egalat-o la puncte pe Hermannstadt. Visează cu ochii deschişi la un loc de play-off.

Mircea Rednic poate răsufla uşurat, după ce a avut o săptămână extrem de grea. „Puriul” a ajuns chiar şi la spital, după ce a acuzat noi probleme de medicale. În luna august a anului trecut, Rednic a suferit un infarct, după meciul cu FCSB, a fost operat şi i s-a montat un stent la inimă.

„Mă bucur, sunt mândru de elevii mei. Un meci greu, cum ne aşteptam. Nu am avut foarte multe realizări, dar am stat foarte bine ca organizare. Ţin să felicit cei doi fundaşi centrali şi în general toată echipa. Din punct de vedere defensiv am stat foarte bine.