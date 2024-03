"Neputinţă totală!" Laszlo Dioszegi s-a prăbuşit emoţional după FCSB - Sepsi 2-1: "Nu sunt deloc mulţumit!" - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, Dioszegi a spus că nu este deloc mulţumit de ce a arătat echipa sa în partida cu FCSB. Dioszegi a mai spus că, dacă echipa sa va continua să joace la fel, nu o să prindă Conference League.

Laszlo Dioszegi s-a prăbuşit emoţional după FCSB – Sepsi 2-1

”Am văzut în repriza a doua o neputință totală. Nu sunt deloc mulțumit. Puteam face mai mult. Băieții au avut atitudine, nu am ce să reproșez, dar, din păcate, asta a fost. Am pierdut mingea și am primit golul doi. Așa s-a scris istoria meciului.