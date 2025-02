"Nici dacă mai jucam trei zile nu marcam". Dan Petrescu, reacţie categorică după ce CFR Cluj a remizat cu Poli Iaşi - Antena Sport

„Trebuia să câştigăm neapărat!” Mario Camora, la pământ după ce CFR Cluj s-a încurcat cu Poli Iaşi

Mario Camora a oferit prima reacţie, după ce CFR Cluj s-a încurcat cu Poli Iaşi, în etapa a 27-a din Liga 1. Clujenii au remizat în Copou, scor 1-1, iar fundaşul s-a declarat foarte nemulţumit de rezultat.

„Un meci pe care trebuia să îl câștigăm neapărat. Am jucat cu un om în plus, dar nu am intrat bine deloc pe teren în repriza a doua. Înainte de 1-1 am avut o ocazie mare, trebuia să dăm gol cu poarta goală.

Problema a fost că nu am intrat bine pe teren. Nici primele 5 minute din meci nu au fost bune. Nu trebuia să plecăm fără cele 3 puncte. Aveam 1-0, adversarul era în 10. Acest meci era important pentru noi, puteam ajunge pe primul loc, am pierdut două puncte.

Am ratat șansa să fim pe primul loc. Suntem toți acolo sus, diferenșa e foarte mică. Trebuie să câștigăm următorul meci cu Petrolul care va fi foarte greu. E ultima lor șansă cred”, a declarat Mario Camora, conform digisport.ro, după Poli Iaşi – CFR Cluj 1-1.