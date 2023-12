Nicolae Dică a analizat transferurile lui Gigi Becali şi a tras un semnal de alarmă. Nelămurirea fostului antrenor de la FCSB - Antena Sport

„În primul rând nu aveam niciun cuvânt de spus! Sută la sută! Chiar dacă a fost o opțiune proastă sau nu am căzut mine de la mine n-o să auziți niciodată… Că au fost flash-interviuri sau conferințe înainte de meci, am greșit, am făcut multe greșeli. Mi-am dat două palme și mi-am zis trezește-te.

Nu te mai apuca tu să vorbești că ești un simplu executant și trebuie să te conformezi… Toată lumea îmi spunea că auzim aceeași lozincă de la Strizu. Ce voiați să auziți că fac eu echipa? Trebuia să apar că era contractul. Trebuia să vorbesc așa în niște termeni frumoși de echipă.

Toată lumea știe care e adevărul adevăr. Știam despre ce este vorba. Mihai Stoica nu m-a vrut de la început pentru că… Noi dacă am avut o prietenie, era greu ca el să mă subordoneze pe mine. Tot ce se întâmplă la Steaua (n.r. FCSB) sunt două capete. Jucătorii trec prin Mihai Stoica, apoi se duce spre Gigi. Eu cu Mihai aveam dialoguri foarte deschise, nu-mi spunea el așa faci și eu să-i spun am înțeles”, a spus Leo Strizu, potrivit gsp.ro.