„Nimeni nu vorbește despre asta!” Dan Nistor a răbufnit și a distrus arbitrajul, după U Cluj - FCSB 1-2 - Antena Sport

Dan Nistor a răbufnit, după U Cluj – FCSB 1-2, și s-a plâns de arbitraj. Acesta nu înțelege de ce la duelul cu campioana României a fost delegat un arbitru din București, Marcel Bîrsan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a câștigat pe terenul liderului U Cluj și a revenit pe locurile de play-off. Campioana s-a impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea. Pentru clujeni a marcat Vladislav Blănuță.

Dan Nistor a criticat arbitrajul, după U Cluj – FCSB 1-2

Dan Nistor s-a plâns de deciziile luate de centralul Marcel Bîrsan. Acesta a cerut ca la următorul meci al echipei sale, să fie delegat un arbitrul din Cluj, dat fiind faptul că Bîrsan este din București.

Totodată, Nistor nu și-a scuzat echipa, pentru rezultatul obținut. Acesta a transmis clar faptul că clujenii nu trebuie să se gândească la titlu, deși sunt pe primul loc, obiectivul fiind calificarea în play-off.

„Alte lucruri mă nemulțumesc, avem arbitru de la București, nimeni nu vorbește de asta, dar voi vorbi ei. Am văzut și eu Rapid cu Sibiu, am avut și noi penalty cum au avut și ei, nouă nu ni s-a dat. Am primit cartonaș galben, după ce am făcut un gest către Alex. Nu mi s-a întâmplat asta până acum, să jucăm cu Steaua, și să avem arbitru de la București. Să avem și noi arbitru din Cluj, la următorul meci.