Daniel Pancu s-a enervat şi a pus la zid jucătorii de la Rapid după remiza cu U Cluj: "Spune înainte" - Antena Sport

Ori spuneți că e sezon ratat când e vechiul antrenor, ori nu mai spuneți la primul meci. Burmaz la fel, dar spune înainte, du-te la antrenor. Spune la antrenor ‘Noi, grupul de jucători, vrem să jucăm altfel”, a declarat Daniel Pancu, la digisport.ro.

Daniel Pancu a oferit prima reacție despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid!

Daniel Pancu a dezvăluit că nu a fost contactat de niciun om din conducerea Rapidului, după plecarea lui Marius Șumudică. Selecționerul U21 a dat de înțeles că, momentan, atenția sa este îndreptată doar către turneul final din această vară.

„Nu am luat legătura cu nimeni de la Rapid. Sunt într-un moment în care gândurile mele sunt total în altă direcție. Aseară m-am întors în Austria, am fost să văd unde vom face antrenamentele în acele 10 zile, am văzut și hotelul.