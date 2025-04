"Nu a fost o surpriză!" Marcatorii lui Dinamo au reacționat după 4-2 cu U Cluj - Antena Sport

Stipe Perica și Astrit Selmani au reacționat după U Cluj – Dinamo 2-4. Marcatorii „câinilor” au vorbit deschis despre partida de la Cluj.

Stipe Perica a reușit o „dublă” în cadrul partidei cu U Cluj. Astrit Selmani a semnat o reușită, în timp ce ultimul gol al câinilor a fost provocat de Simion, care și-a trimis mingea în propria poartă.

Stipe Perica și Astrit Selmani, marcatorii lui Dinamo, au reacționat după 4-2 cu U Cluj

După meci, Stipe Perica a transmis că nu a fost surprins de faptul că Dinamo a învins-o pe U Cluj. Atacantul din Croația este de părere că Zeljko Kopic are la dispoziție o echipă bună, care poate să învingă orice formație din play-off,.

„În primul rând, vă mulțumesc. Nu a fost o surpriză, știam că avem o echipă bună. Nu am ajuns în play-off din întâmplare, avem mulți jucători de calitate. Am venit aici cu gândul de a realiza mai mult decât am realizat până acum.

Eu îi înțeleg și pe contestatari, nu am 20 de ani. Am făcut o greșeală mare în fața celor de la FCSB, am ratat o ocazie uriașă. Nu îmi rămâne decât să intru pe teren și să arăt ce pot, să îi fac fericiți pe fani.