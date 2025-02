"Nu a fost revenirea pe care mi-o doream!" Dennis Politic, la pământ după Dinamo - Farul 0-2. Ce a spus despre derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Dennis Politic a oferit prima reacţie, după ce Dinamo a fost învinsă de Farul, scor 0-2. Căpitanul „câinilor” s-a declarat dezamăgit de înfrângerea suferită de echipa sa, chiar înaintea derby-ului cu FCSB.

Politic a revenit pe teren după o pauză de o lună, pauză cauzată de o accidentare. Mijlocaşul a transmis că este într-o formă fizică bună acum, şi rămâne ca Zeljko Kopic să decidă dacă el va fi titular cu FCSB.

Dennis Politic, la pământ după Dinamo – Farul 0-2

Dennis Politic a subliniat că nu a fost revenirea pe care şi-o dorea. Acesta a transmis că lui Dinamo i-a lipsit eficienţa în faţa porţii, în duelul cu Farul.

Căpitanul „câinilor” a transmis, de asemenea, că Dinamo nu va rata prezenţa în play-off. Cu o victorie în duelul cu Farul, trupa lui Zeljko Kopic s-ar fi calificat deja matematic în play-off.

„Nu e revenirea pe care mi-o doream, mă aşteptam la alt rezultat, să ne securizăm locul în play-off, dar sunt sigur că o vom face în etapele viitoare. Am avut ocazii, am pus presiune, dar au jucat bine şi ei. Am avut ocazii şi nu am fost eficienţi. Nu ne înrgijorează, merităm să fim aici, suntem pe loc de play-off, mai sunt trei etape şi cu siguranţă vom intra în play-off. Continuăm să muncim, în unele meciuri ne iese, şi adversarul ne studiază, dar noi încercăm să obţinem cât mai multe puncte.