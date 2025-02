Zeljko Kopic e cu gândul la derby-ul cu FCSB, după ce Dinamo a pierdut cu Farul: "Abia aşteptăm" - Antena Sport

Zeljko Kopic e deja cu gândul la derby-ul cu FCSB, după ce Dinamo a suferit primul eşec, după 13 runde de Liga 1. „Câinii” au fost învinşi de Farul, scor 0-2, iar săptămâna viitoare se vor duela cu rivala roş-albastră, într-un meci care se va disputa pe 23 februarie, de la ora 20:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a felicitat-o pe Farul, pentru victoria obţinută pe arena Arcul de Triumf. Antrenorul croat a transmis că nu a fost seara elevilor săi, dat fiind faptul că au irosit mai multe ocazii mari, în repriza secundă.

Zeljko Kopic e cu gândul la derby-ul cu FCSB, după ce Dinamo a pierdut cu Farul

Zeljko Kopic a fost întrebat şi despre derby-ul cu FCSB şi nu s-a ferit să recunoască că abia aşteaptă partida de pe Arena Naţională. Acesta a transmis că Dinamo traversează o formă bună şi are toţi jucătorii disponibili, pentru confruntarea cu rivala.

„O felicit pe Farul, pe Hagi. Îi felicit şi pe jucătorii mei pentru tot ce am făcut pe acest stadion. Cred că am avut multe momente bune în acest meci. Dar adversarul a ieşit din blocajul nostru, au calitatea de a profita. Am mai schimbat unele lucruri în repriza a doua. Nu a fost ziua noastră, pur şi simplu.

Primul gol a fost din corner. Trebuie să revăd faza, dar trebuie să acceptăm că uneori poate greşi şi Alex. Poate a fost o deviere acolo. Dar echipa a încercat totul, totul a fost bine, din punct de vedere al cifrelor, am alergat. În unele meciuri, putem marca din prima ocazie, altădată nu reuşeşti deloc. Nu am fost suficienţi de buni în faţa porţii lor, mai apar şi astfel de meciuri.