"Nu am avut prieteni în Generația de Aur!" Florin Prunea l-a auzit pe Dorinel Munteanu și i-a dat replica: "Absolut nimeni?" - Antena Sport

Florin Prunea l-a auzit pe Dorinel Munteanu și i-a dat replica Florin Prunea și Dorinel Munteanu / Colaj Profimediaimages Florin Prunea l-a auzit pe Dorinel Munteanu și i-a dat replica, la nici 12 ore după declarațiile șocante oferite de antrenorul Oțelului. „Nu am avut prieteni în Generația de Aur!", a afirmat cel mai selecționat tricolor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Prunea nu înțelege de ce „Neamțul" a spus așa ceva despre foștii săi coechipieri. A precizat că îl va suna pentru a-i cere explicații. Florin Prunea l-a auzit pe Dorinel Munteanu și i-a dat replica după Rapid – Oțelul 0-0 Fostul portar al Generației de Aur a tras și un semnal de alarmă. Asigură că atât el, cât și Ilie Dumitrescu, nu își vor schimba discursul. "Am văzut declarația lui. Greșește când spune că nu a fost prieten cu absolut niciunul din Generația de Aur. Cu nimeni, absolut nimeni? Eu l-am considerat și-l consider prieten. Am petrecut într-un an, în 1994, mai multe zile alături de el decât alături de familie. Eu credeam că mi-e prieten. Nu vreau să mă cert cu el public, o să-l sun în privat și o să-l întreb de ce a spus asta.

Noi așa am fost educați, să spunem lucrurilor pe nume. De aceea suntem noi aici, prin studio. Îl consider prietenul meu. Am fost colegi la națională, am fost colegi la Dinamo, soțiile noastre au fost prietene foarte bune, el știe foarte bine asta.

A fost o săptămână grea pentru el, dar el nu ne poate impune nouă, nici mie, nici lui Ilie Dumitrescu, ce să spunem”, a declarat Florin Prunea la digisport.ro.

Dorinel Munteanu este singur antrenor neînvins în această ediție a Ligii 1. Oțelul a plecat cu un punct din Giulești și este pe podium. Gălățenii sunt pe locul secund, separați doar prin golaveraj de Petrolul.

Dorinel Munteanu şochează: „N-am fost niciodată prieten cu cei din Generația de Aur care au comentat despre mine” Munteanu a oferit declaraţii tari după scandalul uriaş pe care l-a provocat în spaţiul public după ce l-a luat de guler pe jucătorul său, David Maftei. Printre cei care au comentat pe seama incidentului au fost şi foşti colegi de-ai lui Munti din Generaţia de Aur. Antrenorul Galaţiului a spus după Rapid – Oţelul 0-0 că nu mai este prieten cu cei din Generaţia de Aur care au făcut comentarii la adresa lui. Un lucru surprinzător, mai ales că Dorinel a fost unul dintre liderii generaţiei sale, alături de Gică Hagi, Gică Popescu sau Dan Petrescu. „Nu pot să fiu supărat deloc pe ei pentru că ştiu că nu înţeleg acest fenomen. E foarte greu de înţeles. Eu mă rog să-i ‘înţelepţească’ Dumnezeu să nu-şi mai dea cu părerea tot timpul şi mai ales colegii de-ai mei. Ei ştiu ce este fotbalul. Unii au început cariera de antrenor şi nu prea le-a mers, au schimbat macazul, meseria. Eu le doresc tuturor sănătate şi să îşi facă emisiunile în continuare şi noi să fim neînvinşi multe meciuri. Chiar dacă am colegi, n-am fost niciodată prieten cu cei din Generația de Aur care au comentat despre mine. Ei au fost prieteni cu mine, dar eu nu am fost cu ei. Ei merg pe drumul lor, eu pe drumul meu. Le doresc sănătate și să-și facă ratingul cât mai prosper. Obiectivul meu este să ajungem în play-off. E cale lungă, dar o luăm pas cu pas, meci cu meci. Băieții au înțeles mesajul meu”, a declarat Dorinel Munteanu, după meciul Rapid – Oțelul 0-0.

