"Nu le vine să creadă ce face cu mingea!" Gigi Becali, convins că îşi vinde cu 10 milioane de euro noile "perle" de la FCSB - Antena Sport

Reclamă

”Eu vreau cu români, dar spuneţi-mi un jucător român şi-l cumpăr, măcar de valoarea lui Luis Phelipe, a lui Alhassan, a lui Nana. Nu e niciunul, nici mijlocaşi, interi, atacant, fundaş dreapta, niciunul din România nu e mai bun pe postul ăla. De la alte echipe, nu de la noi.

Ştefănescu zic că nu e mai bun decât Luis Phelipe. Am vrut să-l iau, dar n-au vrut să-l vândă, dar tot nu e mai bun decât Luis Phelipe, că dacă chiar insistam îl luam. Vă dau 1 milion, dau şi 3 milioane pe un jucător. Acum sunt mult mai bogat decât atunci, dădeam înainte. Nu am dat 3 milioane pe Coman, 2 pe Nedelcu, pe Tănase, 2.2. Nu am ce jucători să iau, nu există.

Reclamă

Ajungând în situaţia că n-ai marfă în România preferi să iei străini, ca să poţi câştiga campionatul. Phelipe are 22 de ani, Baba are 23 de ani, Antwi are 22. Am mers şi pe ajutorul de la Dumnezeu. De 7-8-10 milioane de euro pot fi, că sunt tineri.

Aşa îmi spun acum de la antrenament. Ei toţi îl vedeau pe Phelipe mingicar, dar eu am insistat pentru el. Acum îl văd la antrenament şi nu le vine să creadă ce face cu mingea. Aşa am făcut cu mulţi. O să-l văd la meci şi o să spun. Mi-e ruşine? Dacă nu funcţionează, e posibil să le dau bani să plece”, a spus Gigi Becali la orangesport.ro.

Transferurile de la FCSB, analizate „la sânge” de Marius Lăcătuş

Transferurile din această iarnă de la FCSB au fost analizate „la sânge” de Marius Lăcătuş. Fostul internaţional a transmis că roş-albaştrii vor întâmpi probleme în alcătuirea primului 11, dacă vor alege să evolueze cu Nana Antwi, pe postul de fundaş dreapta, dat fiind faptul că această poziţie este ocupată de Alexandru Pantea, jucător care îndeplineşte regula U21.

Reclamă 4 / 0/3

Marius Lăcătuş a mai declarat că Baba Alhassan este unul dintre jucătorii care l-au atras la Hermannstadt. „Fiara” susţine însă că rămâne de văzut dacă mijlocaşul va presta acelaşi joc şi la FCSB, unde obiectivele sunt cu totul diferite faţă de cele ale sibienilor. „Alhassan este unul dintre jucătorii care mi-au plăcut la Hermannstadt. Să vedem dacă va putea face față presiunii, concurenței la o echipă mai mare, o echipă care are cu totul și cu totul alte obiective. Sunt jucători care vin de la echipe mai micuțe, echipe care aveau alte obiective. Sunt echipe care atunci când jucau meciurile din campionat puteau să iasă mai ușor în evidență. Eu sunt curios cu fundașul dreapta pe care l-au luat dacă va juca fundaș dreapta. Nu știu cine va fi jucătorul U21. Trebuie să îi cauți loc lui Tavi Popescu. Pantea și Tavi sunt singurii jucători U21. Dacă jucătorul care a fost adus din Armenia va juca fundaș dreapta, vor întâmpina micuțe probleme. Dacă va juca fundaș dreapta, trebuie să schimbi sistemul de joc sau unul dintre jucătorii din noile achiziții, nu va intra pe teren. Poate va ajunge să joace chiar în bandă dreaptă, dar ce se întâmplă cu Luis Phelipe”, a declarat Marius Lăcătuş, conform digisport.ro. Reclamă

Cine ia titlul în Liga 1 în acest sezon? FCSB CFR Rapid Universitatea Craiova Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...