"Nu se mai pune problema, a plecat!" Ioan Ovidiu Sabău a confirmat transferul reușit de Gigi Becali la FCSB. Anunțul momentului! - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău nu s-a ferit şi a confirmat transferul reușit de Gigi Becali la FCSB. Antrenorul lui U Cluj a oferit prima reacţie după eşecul la lovituri de departajare cu Universitatea Craiova. Ardelenii au ratat astfel şansa de a se califica în preliminariile Conference League.

Întrebat despre plecările de la U Cluj, Sabău a recunoscut că Daniel Popa este deja plecat la campioana României. Acolo ar putea ajunge şi Alex Chipciu, care este în negocieri avansate cu oficialii roş-albaştrilor.

„Nu am reușit să ne calificăm. E trist, dar asta e meseria. Dezamăgirea e mare, toți suntem foarte afectați. Anul trecut am pierdut Cupa la loviturile de departajare, acum nu am reușit să scriem istorie și să ne calificăm în cupele europene. Am făcut un sezon bun, multe meciuri bune, părea că avem identitate de joc, am avut posesie.

Am fost la un pas să ne calificăm în play-off, fără să facem un joc spectaculos. Foarte multe momente bune, frumoase, dar și foarte multe momente rele. Nu vreau să iau decizii la cald, mâine vom avea o discuție.

Vom decide cine va rămâne, cine va pleca, ce jucători vom putea să aducem. La Daniel Popa nu se mai pune problema, el a plecat (n.r. la FCSB). Suntem mai mulți care ne ocupăm de achiziții, vom vedea. Trebuie să fim foarte corecți și atenți, fără sentimente, să luăm deciziile cele mai bune pentru acest club. Să vedem cine face față presiunii. Îmi doresc să trecem la următorul nivel„, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la primasport.ro.