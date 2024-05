Daniel Popa a semnat un contract uriaş cu FCSB! Salariu de senzaţie şi prime cu care Gigi Becali îl poate îmbogăţi - Antena Sport

Daniel Popa a semnat un contract uriaş cu FCSB Daniel Popa şi Gigi Becali / Colaj Profimediaimages Daniel Popa a fost convins de Gigi Becali şi a semnat un contract uriaş cu FCSB. U Cluj va primit 300.000 de euro în schimbul atacantului de 28 de ani care are peste 100 de meciuri jucate şi în tricoul lui Dinamo. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Popa vine după cel mai bun sezon al carierei. În cele 36 de meciuri din campionat a înscris 11 goluri şi a oferit 5 pase decisive. Are o cotă de piaţă de 850.000 de euro. Daniel Popa a semnat un contract uriaş cu FCSB Gigi Becali a anunţat că Daniel Popa este „pariul” lui pentru preliminariile UEFA Champions League. I-a propus un salariu de senzaţie pentru a-l aduce de la Cluj. Potrivit fanatik.ro, Daniel Popa a semnat un contract valabil pentru doi ani. Acesta va primi 16.000 de euro lunar, cu 4.000 mai mult decât avea la U Cluj. Bonusurile sunt pe măsură. Daniel Popa va încasa 80.000 de euro dacă FCSB se va califica în grupele oricărei cupe europene: UEFA Champions League, Europa League sau Conference League. Reclamă

Daniel Popa a jucat, de-a lungul carierei, pentru Chindia Târgovişte, Dinamo, FC Botoşani, Daejeon Hana Citizen şi U Cluj.

„Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000„, spunea Gigi Becali cu o zi în urmă, la digisport.ro.

Motivul incredibil pentru care Gigi Becali a renunţat la transferul lui Denis Alibec

Au apărut noi detalii despre motivul incredibil pentru care Gigi Becali a renunţat la transferul lui Denis Alibec. Patronul FCSB-ului a anunţat că nu mai ia în calcul să îl transfere pe atacantul de 33 de ani, care s-a despărţit de Muaither SC.

Latifundiarul din Pipera a renunţat la planul de a-l aduce din nou pe Alibec la echipa lui. Totul după ce mama atacantului s-ar fi împotrivit revenirii internaţionalului român la FCSB. Gigi Becali a fost sfătuit să negocieze chiar cu mama lui Alibec, dar a refuzat din start. Exclude scenariul şi s-a reorientat spre Daniel Popa. „Eu mi-am cam luat gândul, am înţeles că pe el nu îl lasă maică-sa. Mi-a spus cineva azi că să vorbim cu maică-sa. Hai, domnule, e ruşinos! Vorbim acum cu mamele jucătorilor? Bravo lui, înseamnă că iubeşti părinţii, dacă ţii cont de părinţi. Dar pentru mine e ruşinos să vorbesc cu mamele jucătorilor!„, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.

