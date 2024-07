"Nu se pricepe!" Dan Nistor l-a făcut praf pe Dan Șucu, după FCSB - U Cluj 1-1! Nu a uitat de atacul patronului de la Rapid - Antena Sport

Am destulă experiență. Sper să nu mai fac greșeli ca în campionatul trecut. FCSB este o echipă destul de puternică puternică, le doresc baftă în cupele europene. De ce să nu se califice? România merită mult mai mult.

Cred că în scurt timp noii jucători și echipa vor arăta destul de bine. Timpul va demonstra dacă suntem mai buni. Eu sper să fie așa. Anul acesta avem obiectiv să ne calificăm în play-off”, a mai spus Nistor.

Primii jucători „distruşi” de Gigi Becali, după FCSB – U Cluj 1-1

Gigi Becali a distrus doi jucători, după ce FCSB a remizat cu U Cluj, scor 1-1, în prima etapă a noului sezon. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de nemulţumit de Marius Ştefănescu şi de Malcom Edjouma.

FCSB a debutat cu stângul, în noul sezon de Liga 1. Alexandru Musi a marcat pentru roş-albaştri, în timp ce Dan Nistor a marcat pentru U Cluj.

„S-a întâmplat… eu sunt de vină la toate! Da, serios. Când găsesc câte unul că joacă… Maradona, Ştefănescu… ce să mai alerge dacă l-am făcut vedetă.

El nu are nicio vină, eu sunt vinovat! A fost un meci, dar eu acum trag semnalul de alarmă. Vezi, de neînlocuit, sigur că este, aşa va fi. Numai că aude acum ce spun, că e vedetă. Aude şi îşi dă seama şi joacă ce trebuie să joace. Nu a jucat fotbal, s-a ascuns de fotbal. El nu s-a arătat să primească mingea, pentru ce… că e căldură!

(N.r. Aţi vrut să-l schimbaţi la pauză?) Am vrut, dar am zis să îl mai ţin. Am greşit!