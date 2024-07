Primii jucători "distruşi" de Gigi Becali, după FCSB - U Cluj 1-1: "S-a ascuns de fotbal! / Indolenţă!" - Antena Sport

Primii jucători "distruşi" de Gigi Becali, după FCSB - U Cluj 1-1 Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images Gigi Becali a distrus doi jucători, după ce FCSB a remizat cu U Cluj, scor 1-1, în prima etapă a noului sezon. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de nemulţumit de Marius Ştefănescu şi de Malcom Edjouma. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a debutat cu stângul, în noul sezon de Liga 1. Alexandru Musi a marcat pentru roş-albaştri, în timp ce Dan Nistor a marcat pentru U Cluj. Primii jucători „distruşi” de Gigi Becali, după FCSB – U Cluj 1-1 Gigi Becali l-a taxat pe Marius Ştefănescu, după jocul modest prestat în meciul cu U Cluj. Patronul de la FCSB a recunoscut că îşi dorea să-l schimbe la pauză pe mijlocaşul transferat în această vară de la Sepsi. De asemenea, acesta l-a criticat şi pe Malcom Edjouma, după ce acesta a comis un fault în careu, în urma căruia arbitrul a dictat un penalty. „S-a întâmplat… eu sunt de vină la toate! Da, serios. Când găsesc câte unul că joacă… Maradona, Ştefănescu… ce să mai alerge dacă l-am făcut vedetă. El nu are nicio vină, eu sunt vinovat! A fost un meci, dar eu acum trag semnalul de alarmă. Vezi, de neînlocuit, sigur că este, aşa va fi. Numai că aude acum ce spun, că e vedetă. Aude şi îşi dă seama şi joacă ce trebuie să joace. Nu a jucat fotbal, s-a ascuns de fotbal. El nu s-a arătat să primească mingea, pentru ce… că e căldură! Reclamă

(N.r. Aţi vrut să-l schimbaţi la pauză?) Am vrut, dar am zis să îl mai ţin. Am greşit!

Cum să faci aşa ceva. Indolenţa asta, Edjouma. Cum să faci aşa ceva? E indolenţă. A mai avut două mingi, a tras peste poartă de la 30 de metri. Olaru a tras de la 16 metri, nu de la 30 de metri. Aşa mi-au spus, că e alt jucător, m-am luat şi eu după colaboratori!

Dacă nu făcea 11 metri aiurea, bezmetic… aveam vreo problemă? Nu aveam nicio problemă cu U Cluj. Doamne fereşte, să te duci pe piciorul adversarului direct. Aşa să pui piciorul, în halul ăsta? Doamne! Mai mult de încurcă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Primul gol al FCSB-ului în noul sezon a fost marcat de Alexandru Musi Primul gol al FCSB-ului din noul sezon a fost marcat de Alexandru Musi. Tânărul mijlocaş de doar 19 ani a înscris superb în duelul cu U Cluj, din prima etapă a noii stagiuni. Alexandru Musi a fost titularizat în premieră la FCSB, în acest sezon. Mijlocaşul a îndeplinit regula U21, în meciul cu U Cluj din Ghencea, din prima etapă a Ligii 1. După o primă repriză modestă din partea ambelor echipe, FCSB s-a aruncat în atac în repriza secundă. La doar trei minute după pauză, roş-albaştrii au reuşit să marcheze, însă golul lui David Miculescu a fost anulat pe motiv de ofsaid. În minutul 51, Alexandru Musi a dat lovitura şi a deschis scorul. Mijlocaşul a punctat superb, cu un şut de la marginea careului, din pasa lui Adrian Şut. Portarul clujenilor, Gertmonas, nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei de vis a mijlocaşului de doar 19 ani. Alexandru Musi a revenit în această vară la FCSB, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Petrolul. Acesta este unul dintre jucătorii care pot îndeplini regula U21, din lotul campioanei.