"Nu sunt găinar" Gigi Becali a "luat foc" când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: "Ştiu ce fel de om eşti" - Antena Sport

„Am spus că vreau un fundaș central de la Dinamo, dar nu pe Homawoo”

De Politic știe toată lumea, și domnul Nicolescu, că îl vreau. Eu am spus că vreau un fundaș central de la Dinamo, dar nu pe Homawoo.

Nu aplic niciodată tactică mârșavă. Eu sunt foarte contactat în presă și spun ce gândesc. Pentru că am fost contactat am spus ce am gândit, nu este o tactică. Nu am aplicat niciodată în viața mea astfel de tactici, nebărbătești.

Asta e tactică de găinar, să declar că îl vreau ca să fie tactică. Eu am vrut să intru în discuție ca să clarific. Știu ce fel de om ești, te cunosc. De aia și când am discutat despre anumite combinații Steaua (n.r: FCSB) – Dinamo știi că te-am respectat, că ești om de calitate”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.