OFICIAL | Laszlo Csaba este noul antrenor al lui Sepsi! Anunțul făcut de club - Antena Sport

„(n.r: V-am văzut prezent la Campionatul Mondial de hochei. România a făcut o surpriză, de ce nu, mergând până în prelungiri cu Marea Britanie) Am fost la amândouă meciurile, am fost şi cu Polonia şi am fost şi cu Marea Britanie. Sincer, discutam cu hocheiştii din Sfântu Gheorghe şi ziceau că, din păcate, este o mare diferenţă între România şi Anglia la hochei. «O să primim bătaie două, trei, patru goluri, dar iată că nu».

Jucătorii s-au dăruit. Dacă şi jucătorii mei ar fi văzut meciul de hochei de ieri seară şi o să joace tot aşa în următoarele 3 meciuri, o să scăpăm de retrogradare.

(n.r: Ce înseamnă pentru Sfântu Gheorghe faptul că se joacă aici Campionatul Mondial de hochei?) Nu avem cum să discutăm despre accederea în prima grupă, dar am văzut primul meci, Japonia cu Italia. Consider că suntem mai buni ca japonezii şi am auzit că numai o singură echipă cade, din 6 echipe, în Liga a 3-a. Eu sunt sigur că Japonia o să fie”, a declarat Laszlo Dioszegi în exclusivitate pentru AntenaSport.