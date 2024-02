"O batjocură!" Mihai Stoica cere ca VAR-ul să dispară din Liga 1! Oficialul FCSB-ului nu îşi mai revine după remiza cu Gică Hagi - Antena Sport

Reclamă

„Este o batjocură cum rar mi-a fost dat să văd. Nu mai am replică! Eu unul mi-am dorit atât de mult VAR, am spus… cu VAR nu se mai poate face nimic. Şi acum se întâmplă ce se întâmplă la Cluj, se întâmplă ce se întâmplă acum. Am văzut tot ieri Voluntari cu Hermannstadt şi în ultima fază a meciului se dictează un penalty care numai cu VAR se putea dicta. Înainte aşa ceva nu se putea dicta niciodată.

Chiar regret că e VAR în România. De ce? Pentru că arbitrii iau o decizie, de multe ori e decizia bună. În momentul în care sunt chemaţi la monitor, e clar că o vor schimba. O dată nu s-a schimbat decizia, deşi era o decizie eronată… Găman, care îl cheamă pe Colţescu care a spus că s-ar putea să fie un fault. A dat gol senzaţional Coman, dar lasă-l în pace! Găman a ajuns să fie omul care să facă ce vrea el!„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.

Oficialul FCSB-ului a revăzut faza din prelungiri, când Horaţiu Feşnic a acordat penalty după un contact între Joyskim Dawa şi Mihai Popescu.

„Chivulete n-a văzut şi el că Nedelcu se bagă sub Dawa? Nu a văzut şi el că Popescu dă cu capul în spate, iar Dawa care sare, nu sare spre el, sare în înăţime (n.r. vertical) şi recepţionează o lovitură în cap de la Popescu. E adevărat că loveşte mingea, dar el îl loveşte el pe Dawa, nu Dawa pe Popescu. Dawa nu duce capul spre Popescu. Probabil că realizează că nu ajunge la minge şi sare.

(n.r. Feşnic e victimă aici?) Da, eu aşa consider. În momentul când Feşnic e chemat acolo şi vine şi lasă decizia din teren… Feşnic a arbitrat pentru el, în primul rând. E la primul meci după dezastrul din Giuleşti. A dus meciul corect. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a arbitrat, dar a greşit şi el acum. A arătat că nu are personalitate.

E fault clar în atac. E fără dubii. Nu există aşa ceva. Aici nimeni nu poate să spună că e penalty. De fapt, poate să spună, dar nu are dreptate. Neagă evidenţa. Uitaţi-vă la Nedelcu cum intră la Dawa. La mijlocul terenului, ăsta era fault clar„, a răbufnit MM. Ionuţ Larie a marcat golul de 1-1 în minutul 90+5. A încheiat seria de patru victorii în campionat a FCSB-ului. Roş-albaştrii au ratat şansa de a se distanţa la 11 puncte de CFR Cluj şi Rapid. Kyros Vassaras a recunoscut eroarea uriaşă din FCSB – Farul şi a anunţat primele sancţiuni În minutul 58, echipa lui Gică Hagi a restabilit egalitatea, dar reuşita lui Louis Munteanu a fost anulată. Analiza fazei a durat peste şapte minute. Cu toate acestea, liniile au fost trase greşit. În urma partidei FCSB – Farul Constanţa din etapa 24 şi a discuţiei cu arbitrul VAR, Comisia Centrală a Arbitrilor a solicitat furnizorului de tehnologie VAR explicaţii. Arbitrul VAR al partidei a transmis Comisiei Centrale a Arbitrilor că faza respectivă a fost analizată în meci de trei ori, de fiecare dată cu acelaşi rezultat prezentat şi pe transmisiunea partidei. Motiv pentru care, în ciuda faptului că distanţa între atacant şi ultimul apărător părea prea mare, a fost validată decizia de ofsaid generată de sistemul VAR. Ca urmare a distanţelor neveridice (valori reieşite din trasarea liniilor şi poziţiile observate cu ochiul liber), CCA a solicitat un punct de vedere din partea operatorilor pentru lămurirea situaţiei. Reprezentanţii furnizorului de tehnologie VAR au transmis o informare oficială pe adresa CCA, conform frf.ro: Reclamă

„La meciul FCSB – Farul Constanţa din etapa 24 a existat o situaţie de analiză a unei posibile poziţii afară din joc, soluţionată greşit de către operatorul de reluări, acest fapt conducând la anularea unui gol marcat de echipa oaspete. Operatorul de reluări nu a respectat întocmai procedura de trasare a liniilor aferente jucătorului aflat în atac, acest lucru ducând la apariţia unor denaturări ale distanţelor dintre jucătorii implicaţi în analiza fazei suspecte de ofsaid.

Operatorul de reluări a utilizat greşit procedura numită triangulaţie, folosită atunci când un jucător se află cu o parte a corpului în aer şi, astfel, rezultatul analizei a fost unul eronat. De menţionat faptul că analiza a durat mai mult decât în mod obişnuit pentru a stabili cu exactitate momentul lovirii mingii, proces dependent de sincronizarea camerelor de filmat, şi pentru că procesul de analiză a fost repetat de trei ori, de fiecare dată cu acelaşi rezultat eronat. Pentru greşeala din meci operatorul de reluări a fost sancţionat şi reţinut de la delegări pe o perioadă nedeterminată”.

