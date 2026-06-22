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O nouă plecare de la FCSB. A devenit oficial

Radu Constantin Publicat: 22 iunie 2026, 12:58

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O nouă plecare de la FCSB. A devenit oficial
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Gigi Becali a luat o nouă măsură la FCSB şi a decis să rezileze contrcatul şi cu Daniel Graovac. Mihai Stoica a insistat ca el să rămână, dar latifundiarul s-a opus.

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Fotbalistul nu s-a mai prezentat de astăzi, la reunirea FCSB, şi nu mai intră în vederile formaţiei bucureştene. Rămas liber de contract, Daniel Graovac îşi caută acum un nou angajament.

Mihai Stoica a insistat să rămână, Gigi Becali s-a opus

Având în vedere că Siyabonga Ngezana s-a operat recent la genunchi și nu se știe exact cât va fi indisponibil, Mihai Stoica a cerut ca la începutul sezonului următor FCSB să aibă 4 fundași centrali valizi. În acest moment, roș-albaștrii se bazează pe Mihai Popescu, Joyskim Dawa și Andre Duarte. Astfel, managerul de la FCSB a solicitat o prelungire de contract pentru Graovac. Becali s-a opus însă!

Graovac a ajuns la FCSB în vara anului precedent, din postura de jucător liber de contract, ca urmare a plecării de la CFR Cluj.

Platforma de specialitate Transfermarkt arată că fotbalistul cu profil defensiv are o cotă de piață de 350.000 de euro.

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