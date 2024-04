"O să cădem în prostie!" Cristi Săpunaru, "distrus" după Rapid - CFR Cluj 1-4: "Penibili! Ne e ruşine!" Ce a spus despre Bergodi - Antena Sport

Reclamă

Cristi Săpunaru, „distrus” după Rapid – CFR Cluj 1-4

„Nu am nicio explicaţie pentru prima repriză. A fost de coşmar, a doua am încercat să revenim pe tabelă. Dar nu ştiu ce să spun. Mai era ceva de spus în vestiar? Nu era nimic de spus. Singura chestie pe care le-am spus-o e că le-am zis să jucăm fotbal că ne facem de râs. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ne e ruşine de suporteri, de toată lumea. Ne schimbăm mentalitatea. O să cădem în prostie şi o să ne batem pentru locurile 5-6. Pe mine mă interesează prezentul, meciul acesta să îl câştigăm.

Nu există, CFR Cluj a venit cu echipa bună. Au în lot jucători buni. Noi am intrat cu echipa bună pe care ne-a aliniat-o Mister. Am fost penibili. Trebuiau schimbaţi 11 jucători. E de vină Mister pentru prima repriză. Trebuie să realizăm că atunci când se schimbă un antrenor e vina noastră. Am rămas că eram aşteptat la doping. Sunt prea supărat. Nu ţin minte o repriză ca asta. Următorul meci trebuie să îl câştigăm şi să ne prezentăm la el, nu ca azi„, a spus Cristi Săpunaru la digisport.ro.

Rapid – CFR Cluj 1-4. Echipa lui Bergodi a fost umilită de CFR Cluj

CFR Cluj a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 4-1 (4-0), sâmbătă seara, în Giuleşti, într-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii 1.

CFR a făcut o primă repriză perfectă, dovedind pragmatism şi marcând de patru ori, la doar câteva zile după despărţirea de antrenorul Adrian Mutu, în urma umilinţei suferite în sferturile Cupei României, 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

Oaspeţii au deschis scorul rapid (4), prin Daniel Bîrligea, după un corner executat de Ciprian Deac. CFR şi-a dublat avantajul la scurt timp (8), prin acelaşi Bîrligea, care a profitat de o ieşire greşită a portarului Marian Aioani, după o lansare a lui Deac. Rapid şi-a creat prima sa ocazie (14), dar portarul Răzvan Sava a respins şutul lui Albion Rrahmani.

O gafă a lui Iulian Cristea i-a oferit mingea lui Durel Avounou, iar acesta l-a servit perfect pe Bîrligea (36), care a realizat hattrick-ul. Ultimul gol al clujenilor a venit după o fază spectaculoasă: Philip Otele şi Deac au combinat în marginea careului, Otele a pătruns şi a centrat pentru Cristian Manea, care a făcut ca scorul să devină 4-0 pentru oaspeţi (45+1). CFR mai putea marca o dată, prin acelaşi Bîrligea (68), dar şutul său din careu a fost respins de Aioani. Rapid a marcat golul de onoare, prin Rrahmani (81), după ce Sava a respins mingea şutată de Florent Hasani.

