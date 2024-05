OFICIAL! Gigi Becali a făcut primul transfer la FCSB! Jucătorul a fost prezentat - Antena Sport

Omul din conducerea Farului a spus că fundașul este un jucător bun pentru nivelul Ligii 1 și speră ca acesta să aibă succes la echipa patronată de Gigi Becali.

„Nu știu dacă mai face față la FCSB, nu l-am mai văzut în ultima perioadă. Era un jucător care, pentru noi și pentru nivelul Ligii 1 a arătat foarte bine.

Ne-am fi dorit să îl păstrăm. E un jucător care are calitate, nu întâmplător au pus ochii pe el. Sper să aibă succes la FCSB, dar mai puțin cu noi”, a spus Ciprian Marica, la digisport.ro.

Gigi Becali, 3 oferte dintr-un foc pentru preliminariile UEFA Champions League!

Gigi Becali a făcut 3 oferte dintr-un foc pentru preliminariile UEFA Champions League! Patronul campioanei a vorbit deschis despre stadiul negocierilor în cazurile lui Alex Chipciu și Louis Munteanu, dar a rostit și un nume surpriză pe care vrea să îl aducă în vară.

Este vorba despre atacantul Daniel Popa, legitimat în prezent la U Cluj. Colegul lui Alex Chipciu a avut evoluții bune în tricoul „șepcilor roșii”, iar astfel a intrat pe radarul lui Gigi Becali.

„(n.r. despre transferul lui Chipciu) Da. Tratativele, dacă îi dă voie să plece gratis, îl luăm. Nu putem să dăm bani pe un jucător de 35 de ani. El a zis că încearcă, că are relaţie bună cu clubul.

Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000.