Gigi Becali, 3 oferte dintr-un foc pentru preliminariile UEFA Champions League! Lovitura neașteptată pe care o pregătește la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali, 3 oferte dintr-un foc pentru preliminariile UEFA Champions League! Gigi Becali / Hepta Gigi Becali a făcut 3 oferte dintr-un foc pentru preliminariile UEFA Champions League! Patronul campioanei a vorbit deschis despre stadiul negocierilor în cazurile lui Alex Chipciu și Louis Munteanu, dar a rostit și un nume surpriză pe care vrea să îl aducă în vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Este vorba despre atacantul Daniel Popa, legitimat în prezent la U Cluj. Colegul lui Alex Chipciu a avut evoluții bune în tricoul „șepcilor roșii”, iar astfel a intrat pe radarul lui Gigi Becali. Gigi Becali, 3 oferte dintr-un foc pentru preliminariile UEFA Champions League! Gigi Becali a dezvăluit că Alex Chipciu va ajunge la FCSB doar din postura de jucător liber de contract. Patronul a dat de înțeles că jucătorul are o relație bună cu oficialii de la U Cluj și că ar putea fi lăsat să plece liber, în această vară. Reclamă

Totodată, patronul de la FCSB a dezvăluit că a purtat negocieri și cu Daniel Popa. Gigi Becali a spus că dorește să plătească, pentru transfer, suma de 200.000 de euro.

„(n.r. despre transferul lui Chipciu) Da. Tratativele, dacă îi dă voie să plece gratis, îl luăm. Nu putem să dăm bani pe un jucător de 35 de ani. El a zis că încearcă, că are relaţie bună cu clubul.

Reclamă

Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000.

Am spus că vin 5-6 jucători. Popa este pariul meu, o să vedem! E pariul meu, nu costă mult. E pariul meu. Mie îmi plăcea de el când era la Dinamo.”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

Totodată, Gigi Becali a spus că a făcut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru transferul lui Luis Munteanu și că, în momentul de față, așteaptă răspunsul celor de la Fiorentina.

Reclamă 4 / 0/3

„Cu Louis Munteanu, eu am fost atunci atunci, am vorbit cu ei. Ei mi-au cerut 1.5 milioane de euro. El mai are un an de contract… eu dau 1.200.000. Acum aştept răspunsul să văd dacă îl dă cu 1.2 milioane. Nu mi-a dat răspunsul”, a mai spus patronul campioanei. „Dacă luam bătaie, mă suna de 3-4 ori!” Mihai Pintilii, dezvăluiri din interior despre relația de la FCSB cu Gigi Becali Pintilii a dezvăluit că Gigi Becali îl sună în momentul în care echipa pierde și că în cazul unui succes nu are nicio discuție cu patronul echipei. Totodată, Mihai Pintilii a dezvăluit și un moment în care l-a sunat pe patron. Omul din staff-ul campioanei a discutat cu Becali după ultimul meci al sezonului și i-a transmis faptul că merită, la rândul său, o medalie de campion. „(n.r. de câte ori a vorbit cu Gigi?) De câte ori mă suna că eu nu îl sun. De câte ori m-a sunat am răspuns, am vorbit, nu pot să îţi dau un număr acum câte apeluri am avut. Dacă luam bătaie mă suna de 3-4 ori. Dacă câştigam nu mă suna. L-am sunat după ultimul meci. L-am felicitat că a susţinut echipa că a fost alături de noi şi i-am zis că merita şi el o medalie de campion”, a spus Mihai Pintilii, la orangesport.ro.

Care este cel mai bun antrenor al momentului în fotbalul mondial? Pep Guardiola Jurgen Klopp Carlo Ancelotti Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...