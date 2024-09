OFICIAL | Mircea Rednic a adus un fost jucător de la Dinamo şi Rapid. Lovitură pe piaţa transferurilor dată de UTA - Antena Sport

Mircea Rednic a adus un fost jucător de la Dinamo şi Rapid, adus chiar de el în România în 2019. Anunţul oficial al clubului UTA Mircea Rednic, la finalul unui meci / Hepta Mircea Rednic a adus un fost jucător de la Dinamo şi Rapid. „Puriul” a cerut întăriri pentru a o salva pe UTA Arad de la retrogradare, iar şefii clubului i-au făcut pe plac. Damien Dussaut este noul jucător al echipei care este fără victorie de şase etape. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rednic s-a înfuriat că l-a ratat pe Răzvan Oaidă, care a ales să semneze cu U Cluj. Şi-a manifestat public nemulţumirea şi a cerut un buget mai mare de transferuri. Mircea Rednic a adus un fost jucător de la Dinamo şi Rapid Fundaşul dreapta adus în România chiar de Mircea Rednic, în 2019, este noul jucător al celor de la UTA. Poate debuta chiar în derby-ul din deplasare cu CFR Cluj, de etapa viitoare. „UTA își întărește lotul după ce a ajuns la un acord cu Damien Dussaut pentru un sezon, cu drept de prelungire pentru încă o stagiune! Dussaut și-a început cariera la Valenciennes, însă a mai evoluat pentru Standard Liege și Sint-Truiden. În 2019, fundașul dreapta s-a transferat în România pentru Dinamo, fiind adus chiar de Mircea Rednic și a evoluat în 10 meciuri. Șase luni mai târziu a fost cedat celor de la Farul. Pentru constânțeni a bifat 70 de meciuri, reușind 2 goluri. În sezonul 2022-2023 de SuperLigă, acesta a evoluat pentru Rapid București. Reclamă

Reclamă

De origine franceză, Dussaut a debutat în 2022 pentru naționala statului Martinica în partida cu Costa Rica (0-2). Noul jucător al “Bătrânei Doamne” a avut șansa de a evolua și pentru naționalele de juniori ale Franței, U20 și U19.

Bun venit la Arad, Damien!„, a fost anunţul făcut de UTA.

Fundaşul de 29 de ani a jucat un singur meci la Rapid, înainte să revină la Farul. S-a întors la echipa lui Gică Hagi, dar s-a despărţit de constănţeni în luna iunie. Dussaut are o cotă de piaţă de 450.000 de euro.

Reclamă

UTA a înregistrat o singură victorie stagională şi este pe locul 14 în Liga 1. Are cu numai două puncte mai mult decât „lanterna roşie” Gloria Buzău. Mircea Rednic, prima reacţie după fluierăturile copioase ale fanilor UTA-ei Mircea Rednic a avut prima reacţie după fluierăturile copioase ale fanilor UTA-ei. Suporterii şi-au pierdut răbdarea la finalul unui nou meci fără victorie. UTA a remizat cu Poli Iaşi, scor 0-0, în etapa a 10-a a Ligii 1. Antrenorul celor de la UTA le-a cerut ultraşilor să fie alături de echipă chiar şi în momentele mai dificile. „Nu pierdem, dar nu reuşim să câştigăm acasă. Avem nevoie de puncte. Prima repriză să zic echilibrată, a doua a fost mult mai animată. Am şi riscat, am şi jucat la sfârşit cu două vârfuri. Dar fotbalul e pe goluri, nu dai gol e foarte greu să câştigi. Nu vreau să zic de lipsă de calitate. E normal, la bugetul pe care îl ai şi la salariile pe care le plăteşti… e clar că e diferenţă de calitate. Dar la noi nu e vorba de asta. E lipsa de încredere. E o luptă între suporteri cu conducerea. A început meciul şi galeria nu a strigat. A început să strige contra conducerii. Au dat după Fabri cu o sticlă. Mai mult respect şi mai multă înţelegere. Şi noi ne dorim, şi băieţii vor mai mult. Poate asta îmi reproşez, nu am fost inspirat la alcătuirea formaţiei. Nici CFR nu trece printr-o perioadă bună. Avem şansa noastră, mergem acolo să câştigăm.

Erau meciuri pe care toată lumea simţea că e momentul să adunăm puncte, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Am avut şi probleme săptămâna asta. (Un mesaj suporterilor?) Totdeauna i-am lăudat… ok, supărare, dar în momente dificile trebuie să fii alături de echipă. Împreună o scoatem! Cum am scos-o anul trecut, o scoatem şi anul ăsta„, a declarat Mircea Rednic la digisport.ro.

Reclamă