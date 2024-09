Mircea Rednic, prima reacţie după fluierăturile copioase ale fanilor UTA-ei: "Mai mult respect!" - Antena Sport

Mircea Rednic a avut prima reacţie după fluierăturile copioase ale fanilor. Ce le-a transmis după UTA - Poli Iaşi 0-0 Mircea Rednic, în timpul unui meci / Profimediaimages Mircea Rednic a avut prima reacţie după fluierăturile copioase ale fanilor UTA-ei. Suporterii şi-au pierdut răbdarea la finalul unui nou meci fără victorie. UTA a remizat cu Poli Iaşi, scor 0-0, în etapa a 10-a a Ligii 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fanii din tribune au fluierat copoios jucătorii şi staff-ul tehnic la finalul meciului. UTA a ajuns la şase meciuri la rând fără victorie şi a rămas pe locul 14 în Liga 1. Mircea Rednic, prima reacţie după fluierăturile copioase ale fanilor UTA-ei Antrenorul celor de la UTA le-a cerut ultraşilor să fie alături de echipă chiar şi în momentele mai dificile. „Nu pierdem, dar nu reuşim să câştigăm acasă. Avem nevoie de puncte. Prima repriză să zic echilibrată, a doua a fost mult mai animată. Am şi riscat, am şi jucat la sfârşit cu două vârfuri. Dar fotbalul e pe goluri, nu dai gol e foarte greu să câştigi. Nu vreau să zic de lipsă de calitate. E normal, la bugetul pe care îl ai şi la salariile pe care le plăteşti… e clar că e diferenţă de calitate. Dar la noi nu e vorba de asta. E lipsa de încredere. E o luptă între suporteri cu conducerea. A început meciul şi galeria nu a strigat. A început să strige contra conducerii. Reclamă

Au dat după Fabri cu o sticlă. Mai mult respect şi mai multă înţelegere. Şi noi ne dorim, şi băieţii vor mai mult. Poate asta îmi reproşez, nu am fost inspirat la alcătuirea formaţiei.

Nici CFR nu trece printr-o perioadă bună. Avem şansa noastră, mergem acolo să câştigăm.

Erau meciuri pe care toată lumea simţea că e momentul să adunăm puncte, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Am avut şi probleme săptămâna asta. (Un mesaj suporterilor?) Totdeauna i-am lăudat… ok, supărare, dar în momente dificile trebuie să fii alături de echipă. Împreună o scoatem! Cum am scos-o anul trecut, o scoatem şi anul ăsta„, a declarat Mircea Rednic la digisport.ro.

UTA Arad – Poli Iaşi 0-0 Echipa UTA Arad a terminat la egalitate, luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Poli Iaşi, într-un meci contând pentru etapa a zecea din Superligă. La Arad, primele ocazii au aparţinut gazdelor, care au încercat poarta lui Jesus Fernandez prin „foarfeca” lui Ghezali, din minutul 4, şi prin şutul lui Omondi, din minutul 17. A venit apoi rândul oaspeţilor să rateze, prin Kamberi care mai întâi a trimis peste poartă, în minutul 29, pentru ca în minutul 44 portarul arădean Robert Popa să intervină in extremis la şutul atacantului elveţiano-albanez. Arădenii au replicat prin şutul lui Fabry, peste poartă, în minutul 61, iar Jesus Fernandez a respins şutul lui Cîmpanu, din minutul 78. Ieşenii au ratat şi ei Tailson, blocat de Popa, în minutul 79 şi partida s-a încheiat la egalitate, 0-0. În clasament, Poli Iaşi este pe locul 11, cu 11 puncte, în vreme ce UTA Arad are 9 puncte şi ocupă poziţia a 14-a. UTA ARAD: R. Popa – Râpă, Paulolo, I. Conte, Van Durmen – Fabry (Cîmpanu 77), Cr. Mihai (Trif 77), Joao Pedro (Hrezdac 61) – Ghezali (V. Costache 46), Dumiter (Kadiri 46), Omondi. ANTRENOR: Mircea Rednic POLI IAŞI: J. Fernandez – Atanaskoski, Guilherme Soares, Samayoa, R. Ispas – Ştefanovici (A. Gheorghiţă 68), Oum Gouet, Miskovic (Marchioni 82), V. Gheorghe (Tailson 69) – A. Roman – Kamberi. ANTRENOR: Emil Săndoi Cartonaşe galbene: I. Conte 70, V. Costache 85, van Durmen 90+1 / Miskovic 27

Arbitri: Istvan Kovacs – Mihai Marica, Marius Badea

Arbitri VAR: Iulian Călin – Ferencz Tunyogi

