OFICIAL | Petrolul, două transferuri dintr-un foc! Ploieştenii au bifat deja 10 achiziţii

Chiar dacă are probleme financiare, Petrolul continuă să fie activă pe piaţa transferurilor şi încearcă să construiască un lot important pentru a nu avea dificultăţi în stagiunea viitoare.
Ploieştenii au făcut schimbări inclusiv la nivel de bancă tehnică şi l-au adus pe Ricardo Sousa, cel care îi urmează lui Mehmet Topal, iar şefii grupării încearcă să construiască un lot competitiv pentru tehnicianul lusitan.
Olandezul care a semnat cu Petrolul Ploieşti
Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu jucătorul olandez Adam Zaian, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, potrivit site-ului oficial al clubului. În vârstă de 22 ani, Zaian (1,89 m) joacă pe postul de fundaş central şi vine din eşalonul secund olandez, acolo unde a evoluat în sezonul recent încheiat pentru MVV Maastricht.
A bifat 19 prezenţe în ultima ediţie de campionat, iar de-a lungul carierei a mai jucat pentru Roda Kerkrade U21 şi în divizia secundă belgiană, la Eendracht Aalst. Zaian se antrenează, deja, cu Petrolul, el fiind prezent, în Polonia, încă de la începutul stagiului de pregătire de la Gniewino.
Petrolul, de neoprit pe piaţa tranferurilor
Adam Zaian reprezintă cea de-a noua achiziţie a clubului Petrolul Ploieşti în această vară, după atacantul Robert Jerdea (CSM Reşiţa), mijlocaşul costarican Alejandro Bran (LD Alajuelense), jucătorul portughez de bandă Rodrigo Martins (FC Lusitania), mijlocaşul portughez Leo Teixeira (FC Felgueiras), fundaşul dreapta Mark Ţuţu (UTA), portarul Lukas Zima (FCSB), mijlocaşul azer Calal Huseinov (Arda Kârdjali) şi mijlocaşul argentinian Lucho Vega (Leiria).
De altfel, ploieştenii au avut şi multe plecări, jucători importanţi fiind lăsaţi să caute noi angajamente. Gicu Grozav s-a despărţit de formaţia de pe Ilie Oană, iar alţi fotbalişti pentru Tommy Jyry sau Danel Dongmo au fost şi ei puşi pe liber din cauza problemelor financiare.
Transferul cu numărul 10 făcut de Petrolul
Fundaşul central elveţian Breston Malula, care are şi cetăţenie congoleză, a semnat un contract cu echipa de fotbal Petrolul Ploieşti, valabil pentru următoarele două sezoane, a anunţat, joi seara, clubul prahovean pe site-ul său oficial.
Născut la Berna, Breston Malula Sumbula a evoluat, până acum, doar în Elveţia, acolo unde s-a format la academia lui Young Boys. Remarcându-se printr-o talie impresionantă, 1,95 metri, Malula a activat ultima data pentru formaţia de eşalon secund FC Stade-Laussane-Ouchy, după ce, anterior, jucase la FC Chiasso (2020-2021) şi Yverdon Sport (2021-2024).
În ultimul sezon a disputat 31 de partide în campionat şi 7 în Cupa Elveţiei, având un total de peste 100 de prezenţe în liga a doua helvetă, dar şi 13 meciuri jucate în prima ligă, pentru Yverdon Sport, în stagiunea 2023-2024.
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