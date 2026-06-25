OFICIAL | Petrolul, două transferuri dintr-un foc! Ploieştenii au bifat deja 10 achiziţii

Chiar dacă are probleme financiare, Petrolul continuă să fie activă pe piaţa transferurilor şi încearcă să construiască un lot important pentru a nu avea dificultăţi în stagiunea viitoare.

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Ploieştenii au făcut schimbări inclusiv la nivel de bancă tehnică şi l-au adus pe Ricardo Sousa, cel care îi urmează lui Mehmet Topal, iar şefii grupării încearcă să construiască un lot competitiv pentru tehnicianul lusitan.

Olandezul care a semnat cu Petrolul Ploieşti

Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu jucătorul olandez Adam Zaian, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, potrivit site-ului oficial al clubului. În vârstă de 22 ani, Zaian (1,89 m) joacă pe postul de fundaş central şi vine din eşalonul secund olandez, acolo unde a evoluat în sezonul recent încheiat pentru MVV Maastricht.

A bifat 19 prezenţe în ultima ediţie de campionat, iar de-a lungul carierei a mai jucat pentru Roda Kerkrade U21 şi în divizia secundă belgiană, la Eendracht Aalst. Zaian se antrenează, deja, cu Petrolul, el fiind prezent, în Polonia, încă de la începutul stagiului de pregătire de la Gniewino.

Petrolul, de neoprit pe piaţa tranferurilor

Adam Zaian reprezintă cea de-a noua achiziţie a clubului Petrolul Ploieşti în această vară, după atacantul Robert Jerdea (CSM Reşiţa), mijlocaşul costarican Alejandro Bran (LD Alajuelense), jucătorul portughez de bandă Rodrigo Martins (FC Lusitania), mijlocaşul portughez Leo Teixeira (FC Felgueiras), fundaşul dreapta Mark Ţuţu (UTA), portarul Lukas Zima (FCSB), mijlocaşul azer Calal Huseinov (Arda Kârdjali) şi mijlocaşul argentinian Lucho Vega (Leiria).