Petrolul a transferat un internaţional azer

FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu internaţionalul azer Calal Huseinov (23 ani), acesta semnând un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

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Jucător cu profil defensiv, putând fi folosit atât în centrul apărării, cât şi în linia mediană, Calal Hakim Huseinov (1.85 metri) a evoluat în ultimul sezon în prima divizie bulgară, pentru Arda Kardzhali, bifând 39 de prezenţe pe parcursul stagiunii precedente, în campionat, Cupă şi în preliminariile Conference League.

Anterior, a jucat în ţara natală, pentru FC Zira şi FC Shamakhi, iar în ultimii cinci ani a fost convocat constant la prima reprezentativă a Azerbaidjanului, pentru care a disputat 26 de partide, cea mai recentă prezenţă datând din 9 iunie, atunci când a fost titular în meciul amical cu San Marino.