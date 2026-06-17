Petrolul a transferat un internaţional azer

FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu internaţionalul azer Calal Huseinov (23 ani), acesta semnând un contract valabil pentru următoarele două sezoane.
Jucător cu profil defensiv, putând fi folosit atât în centrul apărării, cât şi în linia mediană, Calal Hakim Huseinov (1.85 metri) a evoluat în ultimul sezon în prima divizie bulgară, pentru Arda Kardzhali, bifând 39 de prezenţe pe parcursul stagiunii precedente, în campionat, Cupă şi în preliminariile Conference League.
Anterior, a jucat în ţara natală, pentru FC Zira şi FC Shamakhi, iar în ultimii cinci ani a fost convocat constant la prima reprezentativă a Azerbaidjanului, pentru care a disputat 26 de partide, cea mai recentă prezenţă datând din 9 iunie, atunci când a fost titular în meciul amical cu San Marino.
- Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
- Gigi Becali a renunţat la el, dar i-a găsit rapid înlocuitor. Surpriză anunţată de Mihai Stoica
- Oţelul Galaţi l-a transferat pe ivorianul Habib Sylla
- Anunț despre transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova
- Lukas Zima a fost prezentat oficial de Petrolul! Durata contractului