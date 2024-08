"Oricine îşi doreşte" Ahmed Bani a anunţat că vrea să plece în străinătate după ce a marcat cu Universitatea Craiova! - Antena Sport

Ahmed Bani a anunţat că vrea să plece în străinătate după ce a marcat cu Universitatea Craiova! Tatăl lui Ahmed Bani dezvăluia că fiul lui are mai multe oferte. AEK Larnaca şi o echipă din Portugalia şi-au manifesat interesul să îl transfere pe Ahmed Bani. Campionatul Portugaliei este transmis în AntenaPLAY.

În România Ahmed Bani e dorit de U Cluj şi FC Botoşani, dar jucătorul de 22 de ani al „câinilor” preferă să semneze în străinătate.

„(n.r: despre un transfer) Sunt încă la Dinamo, îmi fac datoria aici și sunt fericit. Nu vreau să comentez. Normal că orice jucător își dorește să meargă în străinătate și să facă performanță. Momentan sunt la Dinamo și sunt fericit.

Mă bucur că am înscris în apropierea zilei mele de naștere. Sunt fericit că am și câștigat. Sunt foarte, foarte bucuros că s-a întâmplat asta. M-am bucurat că am înscris.

Un meci foarte greu, împotriva unei echipe care ne-a pus probleme. Ne pare rău de acele cartonașe. E important că am luat punctele în această seară. Am încercat să ne facem datoria pe teren.