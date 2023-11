Ovidiu Burcă le-a enervat pe legendele lui Dinamo: „Mă deranjează tupeul pe care îl are copilul ăsta”. De la ce a pornit totul - Antena Sport

Ovidiu Burcă a ajuns la capătul răbdării după Dinamo – FCSB 0-1

„Dezămăgit. În primul rând dezamăgit că unii jucători nu au avut curaj, şi nu înţeleg de ce. Apoi dezamăgit că nu am făcut un meci grozav, dar am avut ocazii de a marcat. Coman a făcut diferenţa, echipele care joacă împotriva noastră înscriu euro-goluri.

Din păcate am avut şi jucători accidentaţi, şi suspendaţi. Se întâmplă aceeaşi poveste. Odată cu schimbările… am iuţit puţin meciul, am avut mai multă claritate. Dar fără să concretizăm, deşi am avut ocazii importante.

E o problemă pe care o avem. Mă întrebaţi şi înainte de joc. Am încercat să aduc jucători cu calităţi ofensive, am jucat cu cei 3 în faţă, poate mă aşteptam la mai mult.

Situaţia e destul de îngrijorătoare, nu ne gândeam că va fi atât de greu. Din păcate, în momentul în care încerci să faci lucrurile din mers, se pierde foarte mult din încredere, din energie. Am pierdut şi foarte multe meciuri nemeritat”, este o parte a declarației lui Ovidiu Burcă, de la finalul meciului, potrivit digisport.ro.