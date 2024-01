Patronul din Liga 1 care a ratat transferul lui Radu Drăguşin pentru 75.000 de euro. Decizia care l-a costat milioane - Antena Sport

Ce le-a promis fanilor Radu Drăguşin, după ce a semnat cu Tottenham

S-a aflat ce le-a promis fanilor Radu Drăguşin, după ce a semnat cu Tottenham. Fundaşul în vârstă de 21 de ani a fost prezentat oficial la gruparea din Premier League. Londonezii au achitat 30 de milioane de euro pentru transferul iernii şi l-au transformat pe Drăguşin în cel mai scump român din istorie.

”Sunt entuziasmat. Mă simt fericit. E un pas mare pentru mine şi simt că e pasul corect. Decizia a fost în adâncul inimii mele. Am avut nişte discuţii cu antrenorul (n.r. Ange Postecoglou) şi am simţit o conexiune de prima dată când am vorbit. Mi-a spus că mă vrea, îi place felul meu de a juca şi crede că mă potrivesc acestei echipe.

Îmi place acest tip de fotbal, cu linia defensivă sus, agresivă cu multe spaţii în spate de apărat. Sunt un băiat care dă totul pentru echipă. Fanilor le transmit că voi da 100% pe teren. Abia aştept să-i cunosc pe colegi, e bine să pot vorbi în italiană cu câţiva băieţi de aici.

Am ajuns la Juventus la 16 ani şi a fost destul de greu, nu voi minţi, dar am înţeles de la o vârstă fragedă că trebuie să fac sacrificii, să munceşti şi să dai totul zilnic. Am vrut să joc fotbal la cel mai înalt nivel, să joc în Premier League şi visul mi s-a îndeplinit. Abia aştept să intru pe teren”, a declarat Radu Drăguşin după ce a semnat cu Tottenham.