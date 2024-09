Paul Iacob a fost operat! Anunţul de ultim moment transmis de Rapid: "Te aşteptăm pe teren şi mai puternic!" - Antena Sport

Paul Iacob a fost opera Paul Iacob, pe patul de spital/ Facebook Rapid Paul Iacob a fost operat! Rapid a făcut un anunţ de ultim moment şi a transmis că fundaşul central a trecut cu bine peste intervenţia chirurgicală suferită. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Paul Iacob a început sezonul ca titular la Rapid. Fundaşul de 28 de ani a ratat ultimele patru partide de Liga 1 ale giuleştenilor. Paul Iacob a fost operat Paul Iacob a fost supus unei intervenţii chirurgicale, după ce a suferit o hernie de disc. Rapid a postat, pe conturile oficiale ale clubului, şi o fotografie cu fundaşul de pe patul de spital. „Paul Iacob a fost operat de hernie de disc, urmând să înceapă cât de curând recuperarea. Suntem alături de tine, Paul! Te așteptăm înapoi pe teren și mai puternic!”, a anunţat Rapid, pe reţelele de socializare. Reclamă

Reclamă

Marius Şumudică a oferit şi el declaraţii despre Paul Iacob, înainte ca acesta să fie operat. Antrenorul de la Rapid a dezvăluit că fundaşul va sta „pe bară” nu mai puţin de patru-cinci luni.

„Sunt multe probleme pe care voiam să le scot în evidență, să le spun, fiindcă publicul nu le știe. Iacob are o hernie de disc și va trebui operat, zilele acestea urmează să aibă intervenția chirurgicală care implică 4-5 luni de repaus și recuperare. Eu nu am avut nimic cu băiatul, toată lumea spunea că de la incidentul avut cu suporterii eu am venit să mă răzbun.

Reclamă

Eu nu am venit să răzbun pe nimeni, pentru că asta ar însemna să mă răzbun pe mine și pe munca mea și nu ar fi ok față de jucători. Eu tot timpul i-am respectat și nu aș fi făcut asta niciodată. Ăsta este purul adevăr la Iacob, ceea ce s-a întâmplat cu el”, a declarat Marius Şumudică, despre Paul Iacob, conform fanatik.ro. Victor Angelescu, ultimele detalii despre Clinton N’Jie şi Aaron Boupendza Victor Angelescu a dat cele mai noi detalii despre Clinton N’Jie şi Aaron Boupendza, ultimele transferuri ale Rapidului. Acţionarul minoritar al giuleştenilor a transmis că unul dintre ei ar putea evolua cu FC Botoşani. „Sigur nu vor juca în următorul meci, cu Oţelul. Avem la unul dintre ei cam toate actele şi sunt depuse astăzi. Sper ca măcar unul dintre ei să joace cu Botoşani, dacă nu, îi vom avea după pauza de la echipele naţionale. (n.r: dacă va fi o problemă concurenţa lui Clinton N’Jie cu Rareş Pop, având în vedere că ambii evoluează pe acelaşi post) Nu cred. Trebuie să avem mai mulţi jucători pe post. N’Jie poate juca pe ambele benzi, poate juca şi număr 10. Şi Rareş poate evolua pe alt post, nu numai în banda dreaptă. Boupendza arată bine la antrenamente, dar aş vrea să mă pronunţ abia după ce îl văd câteva meciuri”, a declarat Victor Angelescu pentru fanatik.ro.

Reclamă