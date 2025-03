Mircea Lucescu a ameninţat cu demisia după San Marino - România 1-5: "Pot pleca în orice moment" - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a avertizat că îşi poate da demisia la conferinţa de presă de după meciul San Marino – România 1-5.

Mircea Lucescu s-a arătat foarte deranjat de discuţiile care au apărut după criticile pe care i le-a adresat fundaşului central Mihai Popescu. După înfrângerea cu Bosnia, scor 0-1, într-o partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, Mircea Lucescu a spus că Mihai Popescu este principalul vinovat pentru primirea golului de către naţională. „Il Luce” a explicat şi de ce.

„Eu n-am fost supărat pe Mihai Popescu, doar i-am explicat. Un jucător a făcut o greșeală care ține de cunoștințele lui, pe care trebuia să le aibă de la 18 ani. Nu s-a pus problema ca această critică să aducă niște consecințe. Am avut și discuții cu el. A fost o greșeală individuală. Am vorbit cu el.

Dacă eu nu pot la vârsta mea să fac observații, să sfătuiesc, să critic, cine mai poate? Un antrenor de 30 de ani? Eu am 80 de ani, îmi permit să spun orice. Am mai spus-o și mă repet. Eu pot pleca în orice moment. În orice moment. Eu am venit să ajut. N-am niciun fel de alte obligații.

Dacă lumea nu înțelege că echipa asta trebuie să treacă la alt nivel… Eu aștept acum jucătorii de la tineret să facă un rezultat bun și să promovăm câțiva jucători, să nu rămânem cu același grup de jucători.