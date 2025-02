Prima reacţie a lui Viorel Moldovan, după ce Marius Şumudică a spus că se gândeşte dacă mai rămâne la echipă - Antena Sport

Am vrut să plec, sincer, în timpul meciului. M-am simțit umilit. Nu are rost, eu respect suporterii Rapidului, dar există o limită. Trebuie să îți respecți antrenorul, oricine este el. Eu nu merit, pentru mine a fost o palmă și mă voi gândi foarte bine în seara asta… voi lua o decizie mâine. O să dau un comunicat și o să vedeți care e decizia mea.

Îi felicit pe fanii care au îndurat frigul, îi felicit pe jucători, felicit conducerea care a încercat să facă acest teren practicabil, dar nu pot să accept să fiu lovit de către suporterii mei. Este prea mult!

(n.r. Ați luat cartonaș galben în secunda 20) Au avut dreptate, am crezut că linia trasată era cea de joc, este o anumită distanță, eu nu mi-am dat seama că am intrat în teren și am oprit acea minge. Respect decizia arbitrilor, mi-au explicat, nu contest absolut nimic. Au avut dreptate, dar eu nu am făcut-o voit, mingea ieșea afară oricând, am crezut că sunt în spațiul meu. O să fiu suspendat la meciul cu Farul, să vedem totuși unde mă voi afla atunci”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.