Prima reacție din partea lui Dinamo, după anunțul revenirii lui Cristi Borcea! Mesaj despre viitorul lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Cristi Borcea, în timpul unui interviu / Captură Antena Sport. Andrei Nicolescu a oferit prima reacție din partea lui Dinamo, după ce Adrian Mutu a făcut anunțul revenirii lui Cristi Borcea la echipa alb-roșie. Și Nicolae Badea a vorbit despre posibilitatea ca Borcea să se implice, din nou, la echipă. Cristi Borcea a fost implicat la Dinamo, deținând mai multe funcții, pentru aproximativ 17 ani, în perioada 1995-2012. În această perioadă, echipa din Ștefan cel Mare a câștigat mai multe trofee, inclusiv 4 titluri de campioană. Andrei Nicolescu, prima reacție după anunțul revenirii lui Cristi Borcea la Dinamo Nicolescu, administrator special la Dinamo, a vorbit despre această posibilitate după meciul echipei lui Zeljko Kopic cu Sepsi, încheiat cu scorul de 1-1, după ce covăsnenii au egalat în minutul 90+9, prin Haruț, din penalty. După finalul partidei care s-a jucat pe stadionul „Arcul de Triumf", Andrei Nicolescu a transmis că nu are informații despre o posibilă revenire a lui Cristi Borcea la Dinamo. Oficialul „câinilor" a fost întrebat dacă se teme de o posibilă venire a lui Borcea la Dinamo, însă a dat asigurări că nu are de ce să îi fie frică de acesta

„De ce m-aș teme? Nu am nicio informație despre acest lucru. Ar trebui întrebat domnul Adrian Mutu despre asta”, a spus Andrei Nicolescu, la digisport.ro.

Totodată, Nicolescu a vorbit și despre viitorul lui Zeljko Kopicș și a dat de înțeles că antrenorul este aproape să se înțeleagă cu oficialii lui Dinamo, pentru prelungirea contractului.

„Avem 365 de zile de când a venit Mister. Am un an de când am făcut schimbarea asta, iar diferența este evidentă.

Cu siguranță ne dorim să mai stea antrenorul încă un an, suntem într-un proces. Vă referiți la prelungirea contractului. Mai sunt două detalii de pus la punct, în rest e totul rezolvat. Mai sunt două mici detalii în contract. Suporterul dinamovist să stea liniștit, sunt doar niște detalii. Sută la sută știm ce se întâmplă până la reluarea campionatului în 2025”, a spus Nicolescu, la primasport.ro. Adrian Mutu a fost cel care a sugerat că Borcea ar vrea să se întoarcă la Dinamo Adi Mutu a fost cel care a sugerat posibilitatea revenirii lui Cristi Borcea la Dinamo, dezvăluind că fostul conducător al „câinilor” ar putea reveni alături de alți doi oameni de afaceri cu resurse financiare considerabile. „Din ce am discutat eu cu el, mi-a dat impresia că este foarte deschis către Dinamo și chiar o să se întâmple din vară. Cristi împreună cu alți doi oameni puternici de afaceri, români, vor prelua Dinamo din vară. Vor prelua toate acțiunile lui Dinamo, vorbim de Cristi și doi oameni cu nume mare, puternici financiar”, a dezvăluit Mutu, la fanatik.ro. Cu toate acestea, de menționat este faptul că Borcea nu și-a exprimat dorința de a reveni pe scena fotbalului.

