"Putem să şi glumim puţin!" Gigi Becali, în culmea fericirii după ce FCSB a învins-o pe Petrolul! Jucătorul remarcat - Antena Sport

De asemenea, Gigi Becali a fost întrebat şi de Luis Phelipe. Acesta a transmis că brazilianul i-a răsplătit încrederea, după ce a provocat autogolul lui Valentin Ţicu.

„Putem să şi glumim puţin, nu? Nu se supără nimeni. Prima repriză, nu mi-a convenit, Petrolul a controlat jocul (n.r. râde). Cinci minute a controlat jocul. Cum să ai emoţii? Îţi dai seama că o echipă e periculoasă dacă are ocazii. Dacă iese golul, am de unde. Am un punct, nu pierdeam nimic etapa asta.

Un joc mai controlat decât azi, niciodată, tot anul n-am controlat jocul ca în meciul acesta. În repriza a doua, ce să faci…dacă ai probleme, Ngezana a cerut schimbare, am lăsat-o până în ultimul moment. Nana avea cam emoţii, Băluţă era puţin obosit. Schimbările pe care le-am făcut…eram obligaţi să-l schimbăm pe Radaslavescu.

(N.r. Despre Luis Phelipe) Ţi-am spus că mai am încredere în el. Radaslavescu a recuperat mingea, Luis Phelipe a marcat golul”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Gigi Becali a scos un jucător din primul 11 după FCSB – Petrolul 1-0

„(N.r. Despre schimbările lui Octavian Popescu, Baba Alhassan) Pe mine mă interesează să marchezi. Mi-am dat seama că…am vorbit cu MM, am zis că e un meci mai uşor, să vedem cine e mai bun să joace lângă Şut. Baba Alhassan a fost bun meciul trecut. Dar Lixandru e mai bun lângă Şut. Acum mi-am dat seama. Eu zic că e mai bun Lixandru, chiar dacă nu dă gol. Fac ca ei, fac de multe ori. În cele mai mul.te cazuri, fac ca ei. Dacă îmi convin. Dar dacă eu sunt convins de ceva, şi acum sunt convis, că Lixandru e de jucat cu el de la început, vom juca. Joacă repede, nu trebuie să dea gol, dă gol atacantul. Îmi place mai mult, ei zic că nu, zic că Baba e mai bun decât Tavi.”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

