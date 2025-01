Rapid şi Genoa s-au înţeles! Anunțul făcut de presa italiană: „Contractele se vor semna în următoarele 48 de ore” - Antena Sport

Marius Şumudică a anunţat plecarea lui Aaron Boupendza de la Rapid

Marius Şumudică a făcut show la flash interviu, după meciul Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. „Şumi” a precizat că Aaron Boupendza va pleca de la Rapid. S-a enervat în momentul în care a fost întrebat dacă Siegrist va ajunge la Genoa.

„Boupendza este un capitol închis, din ce ştiu eu va pleca de la Rapid. Este echipa clubului, a mea, nu eu sunt singurul care decid. Suntem o familie, s-a decis lucrul ăsta. Îmi pare rău de ce a făcut, a greşit.

Eu nu am nicio informaţie, am citit şi eu, mi-au trimis fel de fel de ştiri (n.r. despre plecarea lui Siegrist la Genoa). Nu am avut nicio discuţie cu patronul. Dar ce vreţi să scoateţi de la mine? Vreţi să faceţi o telenovelă? El este foarte fericit, mai departe nu avem ce să discutăm. Stop. Suntem pe piatră cubică, încercăm să ajungem pe asfalt”, a declarat Marius Şumudică, după Rapid – Universitatea Craiova 1-0.