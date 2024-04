Rapid - Universitatea Craiova 0-1. Meci crucial pentru olteni în lupta pentru locul 2. Burmaz a restabilit egalitatea - Antena Sport

Min. 73: Alex Mitriţă intră pe teren!

Min. 54: Ocazie uriaşă pentru Rapid, dar Papeau nu a reuşit să preia în careu, după pasa lui Rrahmani.

Min. 50: Căpăţână a centrat foarte bine pentru Andrei Ivan, dar lovitura de cap a atacantului oltenilor a trecut puţin pe lângă poartă de data aceasta.

Min. 49: O nouă ocazie pentru Universitatea Craiova! Anzor a trimis pe lângă poartă din interiorul careului.

Min. 43: Albion Rrahmani a reluat cu capul după un corner, dar scorul rămâne 1-0 pentru Universitatea Craiova.

Min. 30: Rapid – Universitatea Craiova 0-1! Creţu a centrat perfect, iar Ivan a înscris cu capul. Min. 26: Şutul lui Onea a trecut pe lângă poarta lui Popescu. Min. 22: Ocazie uriaşă pentru Universitatea Craiova! Lyes Houri a lovit bara! Min. 1: Prima ocazie a meciului! Ungureanu reuşeşte să prindă şutul lui Anzor Mekvabishvili Min. 1: A început partida! Rapid: G. Ungureanu – Onea, P. Iacob, Săpunaru, Braun – Oaidă, Papeau, Kait – Krasniqi, Rrahmani, Funsho.

Rezerve: Drăghia, , Dr. Grigore, I. Cristea, Bădeascu, Hasani, Petrila, Emmers, C. Cîrjan, Burmaz, El Sawy.

Absenți Aioani, Hromada (accidentați)

Antrenor: Bogdan Lobonț Universitatea Craiova: L. Popescu – Căpățână, Zajkov, Da Silva, Bancu – A. Crețu, Anzor – Baiaram, Houri, A. Ivan – Markovic

Rezerve: Lazar, Cîmpanu, Ndong, Vlădoiu,, Mitriță, Koljic, Bană, Danciu, Mateiu, Houri, Soiri, Blesa, Badelj, Gașpăr

Absenți: Screciu, Maldonado (accidentați)

Stadion: Giulești

Arbitru: Ovidiu Hațegan (Arad). A1: Mircea Grigoriu (Bucureşti), A2: Ovidiu Artene (Vaslui)

Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs (Carei). Arbitru AVAR: Doru Lucaciu (Cluj-Napoca)

Rapid – Universitatea Craiova, 20:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru olteni în lupta pentru locul 2

Singura remiză a giuleştenilor a fost obţinută cu FCSB, la debutul lui Bogdan Lobonţ pe banca Rapidului. FCSB – Rapid s-a terminat 2-2, după ce „roş-albaştrii” au preluat conducerea, apoi giuleştenii au marcat două goluri.

Olaru a deschis scorul în minutul 10, iar giuleştenii au marcat în minutele 12 şi 16, prin Krasniqi, respectiv Rrahmani.

Alexandru Băluţă a stabilit scorul final, în minutul 57 al jocului.

Etapa trecută, giuleştenii au fost învinşi fără drept de apel de Farul, cu 3-1. Louis Munteanu, Luca Andronache şi Amine Benchaib au înscris pentru constănţeni, în timp ce golul giuleştenilor a fost marcat de Rrahmani.

Universitatea Craiova a pierdut şi ea etapa trecută. Oltenii au fost învinşi acasă, cu 1-0, de către CFR Cluj. Singurul gol al meciului a fost marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 71.

Bogdan Lobonţ a „luat foc” înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „Nu puteți să-mi spuneți asta” Întrebarea care l-a deranjat

Bogdan Lobonţ a „luat foc” la conferinţa de presă, înainte de Rapid – Universitatea Craiova, duel din etapa a şaptea a play-off-ului. Tehnicianul interimar al giuleştenilor s-a enervat atunci când a fost întrebat dacă jucătorii săi sunt cu moralul la pământ.

Bogdan Lobonţ s-a enervat, în momentul în care a auzit întrebarea care i-a fost adresată, şi a oferit imediat o replică acidă. Acesta a transmis că nimeni nu ştie cu adevărat ce se întâmplă în vestiarul giuleştenilor, după cele şase meciuri fără victorie din play-off.

De asemenea, Bogdan Lobonţ a mărturisit că s-a „împăcat” cu Ermal Krasniqi, după ce kosovarul a părut a fi deranjat de faptul că a fost schimbat în duelul cu Farul, din etapa precedentă.

„Am vorbit cu Krasniqi. Depinde din ce perspectivă o vezi. Poate o vezi din perspectiva comentatorului, a celui ce nu cunoaște dinamicile care sunt în cabină. Eu și Ermal știm ce s-a întâmplat, atât la gestul lui, cât și la ce a urmat. Eu mă bazez pe toți jucătorii care sunt la Rapid, toți jucătorii care sunt sub contract cu Rapid.

Ceea ce am avut de clarificat cu el am făcut-o atât după meci, cât și a doua zi. Că persoanele din afară comentează, eu nu am ce să fac.

„Atmosfera e încărcată, realitatea asta este”

De unde știți voi că băieții sunt cu moralul la pământ? Cu tot respectul, voi nu cunoașteți situația din interior! Voi sunteți în exterior, nu știți ce se întâmplă la antrenamente, în cantonament. Eu gestionez cu instrumentele pe care le am la dispoziție.

Nu puteți voi să veniți să-mi spuneți că jucătorii sunt cu moralul la pământ, e doar perspectiva voastră.

Nu trebuie să ne ascundem după deget. Atmosfera e încărcată, realitatea asta este. Ne conformăm realității, încercăm să ne canalizăm energia la ce vrem să facem. Depinde doar de noi către ce ne îndreptăm. Eu nu sunt magician, îmi pare rău că trebuie să folosesc un clișeu. Depinde de noi să facem tot ce putem”, a declarat Bogdan Lobonţ, la conferinţa de presă.

