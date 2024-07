Rapid, victorie la scor în ultimul amical al verii! Echipa giuleşteană a spulberat vicecampioana Sloveniei! - Antena Sport

Rapid, victorie la scor în ultimul amical al verii! Echipa giuleşteană a spulberat vicecampioana Sloveniei! Rapid, în meciul cu Maribor / Facebook Rapid Rapid a obţinut o victorie la scor în ultimul amical al verii! Echipa giuleşteană a învins-o cu 4-0 pe vicecampioana Sloveniei, NK Maribor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Hasani a reuşit o „dublă”, marcând în minutele 24 şi 48. Celelalte goluri ale giuleştenilor au fost marcate de Jambor (min. 67) şi G. Gheorghe (min. 86). Rapid, victorie la scor în ultimul amical al verii! Echipa giuleşteană a spulberat vicecampioana Sloveniei! Rapid a început meciul cu Maribor cu următoarea formulă: Aioani – Manea, Blazek, P. Iacob – Braun, Hasani, Kait, Oaidă, Borza – Papeau, Rrahmani Timotej Jambor, transferat în această vară de către giuleşteni, a marcat după 10 minute de la intrarea în teren. În minutul 57 al meciului, antrenorul Neil Lennon a schimbat 5 jucători. Au intrat Jambor, Emmers, Burmaz, Micovschi, Petrila şi au ieșit Papeau, Rrahmani, Hasani, Borza, Braun. Reclamă

„Încheiem seria meciurilor de verificare cu o victorie categorică, 4-0, contra vicecampioanei Sloveniei, NK Maribor.

Florent Hasani (24, 49), Timotej Jambor (67), Gabriel Gheorghe (86).

Toți cei trei marcatori ai Rapidului au punctat pentru prima dată în alb-vișiniu!”, a transmis Rapid, pe contul oficial de Facebook.

Programul primelor două etape din Liga 1! Când se joacă CFR – Dinamo și Rapid – CFR LPF a anunţat programul primelor două etape din Liga 1! CFR va avea două meciuri tari în primele două runde din noul sezon. Ardelenii lui Dan Petrescu vor întâlni Dinamo în prima etapă a Ligii 1, duminică, de la ora 19:00. În etapa a doua, fotbaliştii lui Dan Petrescu vor juca în deplasare cu Rapid, sâmbătă, de la 21:30. Ambele partide vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Etapa 1 din Liga 1 Vineri, 12 iulie 18:30 Farul – Unirea Slobozia

21:30 Hermannstadt – Universitatea Craiova Sâmbătă, 13 iulie 17:00 Sepsi -Poli Iași

19:15 UTA -Rapid

22:00 FCSB -U Cluj Duminică, 14 iulie 19:00 CFR -Dinamo Luni, 15 iulie 18:30 FC Botoșani-Otelul

21:30 Petrolul -Gloria Buzău Etapa a 2-a din Liga 1 Vineri, 19 iulie

18:30 Poli Iași – FC Botoșani

21:30 Slobozia – FCSB

Sâmbătă, 20 iulie

18:30 Universitatea Craiova -UTA

21:30 Rapid -CFR

Duminică, 21 iulie

18:30 U Cluj -Hermannstadt

21:30 Dinamo -Petrolul

Luni, 22 iulie

18:30 Gloria Buzau -Sepsi

21:30 Otelul -Farul

Neil Lennon a fost prezentat oficial la Rapid în luna mai

Neil Lennon a fost prezentat oficial ca antrenor al Rapidului în luna mai. Nord-irlandezul are contract cu giuleştenii până în vara lui 2026.

„Sunt noul antrenor al Rapidului, lucru care mă face să mă simt foarte mândru și entuziasmat de această nouă provocare. Sper să fac performanță cu Rapid. Am vorbit cu Victor Angelescu, cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu, am avut numeroase discuții despre viitorul clubului și direcția în care vor să ducă clubul. Astfel, a fost o decizie foarte ușor de luat pentru mine. Sunt foarte entuziasmat. Este o provocare cu totul nouă pentru mine, una pe care o aștept cu nerăbdare. Aștept să cunosc jucătorii și, bineînțeles, să construiesc o echipă. Voi da tot ce am mai bun pentru a face performanță cu Rapid.

Nu am vorbit cu niciun român înainte de a lua această decizie. Pe parcursul carierei mele, am întâlnit câțiva jucători și antrenori români, chiar am antrenat Celtic împotriva unei echipe din România, dar, în urma discuțiilor cu conducerea, care a încercat să mă convingă să vin aici, a fost o decizie ușor de luat. Sunt plăcut impresionat de principiile pe care le-am găsit aici, de etica clubului și de planurile de viitor ale conducerii, care dorește să ducă clubul la următorul nivel.

Știu despre Rapid de foarte mult timp. Am fost născut în anii 70, a urmat o perioadă extraordinară pentru fotbalul din România. Știu toți jucătorii care au jucat pentru naționala României, în mod special cei din anii 90, erau o echipă spectaculoasă și au inspirat următoarele generații de fotbaliști. Mă bucur să văd România calificată la EURO, este un bun început. Eu îmi doresc să fac performanță cu Rapid și să aduc clubul înapoi pe hartă”, declara Neil Lennon la prezentarea oficială.