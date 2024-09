Rareş Pop l-a sunat pe jurnalistul pe care l-a agresat fizic la Rapid - Oţelul şi totul a fost făcut public - Antena Sport

Rareş Pop l-a sunat pe jurnalistul pe care l-a agresat fizic la Rapid – Oţelul şi totul a fost făcut public. Pop l-a împins pe reporter, dar a doua zi a ţinut să-l sune pentru a-i cere scuze, indiferent dacă acesta va alege să-l dea în judecată sau nu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În imaginile apărute în spaţiul public, jurnalistul Cătălin Stroia este împins spre un gard, sub privirile jandarmilor. Acesta voia să afle în ce stare se afla Cristian Chira, fotbalistul scos pe targă după o accidentare gravă. Pop susţine că este prieten cu jucătorul şi că a acţionat la cald.

Rareş Pop l-a sunat pe jurnalistul pe care l-a agresat fizic la Rapid – Oţelul şi totul a fost făcut public

„Îmi cer mii de scuze pentru evenimentul de ieri, nu îmi stă în caracter să fac așa ceva, a fost o reacție total greșită, e regretabilă din punctul meu de vedere. În febra meciului, fiind jucătorul meu pe targă.

Eu te-am sunat să îmi cer scuze față de tine personal și trustului media pentru care activezi, explicații putem să găsim cu toții, dar nu sunt genul care să caut alibiuri, trebuia să am cu totul și cu totul altă reacție, nu vreau să o pun pe seama niciunui aspect.

Eu o să respect orice decizie se ia, dacă tu te gândești să mă dai în judecată este dreptul tău, nu pot să comentez nimic în cazul ăsta, este decizia ta. Dacă putem să ne facem meseria și să aducem un plus în ceea ce facem noi, Doamne ajută. Și eu sunt un tip credincios și nu mă abat de la aceste obiceiuri, a fost un caz particular în ceea ce mă privește. Eu încercam să protejez intimitatea jucătorului în clipele grele prin care trecea. Eu am fost coleg de echipă cu el, este prietenul meu, a fost meciul lui de debut.